Svet

EKSPLOZIJA U SAMOPOSLUZI U ERMOSILJU: Poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih, među njima i deca (FOTO/VIDEO)

Танјуг

02. 11. 2025. u 08:52

U POŽARU koji je izbio u samoposluzi u gradu Ermosiljo, u meksičkoj saveznoj državi Sonora na severozapadu zemlje, stradale su najmanje 23 osobe, a 11 ljudi je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

ЕКСПЛОЗИЈА У САМОПОСЛУЗИ У ЕРМОСИЉУ: Погинуле 23 особе, најмање 11 повређених, међу њима и деца (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Društvene mreže

Guverner države Sonora Alfonso Durazo potvrdio je da se požar dogodio u objektu prodajnog lanca Valdos, prenosi CNN.

- Do sada postoje izveštaji o 23 poginulih i 11 povređenih, koji se leče u različitim bolnicama u gradu. Nažalost, među žrtvama su i maloletnici. Ova tragedija je ostavila duboku tugu među svim žiteljima Sonore - rekao je Durazo.

Među poginulima su dvanaest žena, pet muškaraca, četiri dečaka i dve devojčice, javila je lokalna radio stanica Uniradio Sonora, pozivajući se na Karlosa Frinera, predsednika meksičkog Crvenog krsta.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izrazila je iskreno saučešće porodicama i voljenima onih koji su poginuli u požaru.

- Naložila sam sekretarki unutrašnjih poslova, Rosi Iseli Rodrigez, da pošalje tim za podršku kako bi se pomoglo porodicama i povređenima - rekla je meksička predsednica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)