EKSPLOZIJA U SAMOPOSLUZI U ERMOSILJU: Poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih, među njima i deca (FOTO/VIDEO)
U POŽARU koji je izbio u samoposluzi u gradu Ermosiljo, u meksičkoj saveznoj državi Sonora na severozapadu zemlje, stradale su najmanje 23 osobe, a 11 ljudi je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.
Guverner države Sonora Alfonso Durazo potvrdio je da se požar dogodio u objektu prodajnog lanca Valdos, prenosi CNN.
- Do sada postoje izveštaji o 23 poginulih i 11 povređenih, koji se leče u različitim bolnicama u gradu. Nažalost, među žrtvama su i maloletnici. Ova tragedija je ostavila duboku tugu među svim žiteljima Sonore - rekao je Durazo.
Među poginulima su dvanaest žena, pet muškaraca, četiri dečaka i dve devojčice, javila je lokalna radio stanica Uniradio Sonora, pozivajući se na Karlosa Frinera, predsednika meksičkog Crvenog krsta.
Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izrazila je iskreno saučešće porodicama i voljenima onih koji su poginuli u požaru.
- Naložila sam sekretarki unutrašnjih poslova, Rosi Iseli Rodrigez, da pošalje tim za podršku kako bi se pomoglo porodicama i povređenima - rekla je meksička predsednica.
