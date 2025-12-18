NOVOGODIŠNJA ONLAJN KUPOVINA DONOSI MNOGO RIZIKA: Ruski stručnjak otkriva kako da prepoznate prevare

STRUČNjACI upozoravaju da prednovogodišnje rasprodaje, pored popusta i dobrih ponuda, sa sobom nose i povećan rizik od onlajn prevara. Upravo u ovom periodu sajber-kriminalci postaju posebno aktivni i koriste čitav arsenal trikova kako bi došli do našeg novca i ličnih podataka.

Srećom, samo malo "digitalne higijene" može pružiti mnogo zaštite.

Sa rastom kupovne aktivnosti tokom praznika naglo se povećava broj lažnih onlajn prodavnica koje je na prvi pogled gotovo nemoguće razlikovati od pravih sajtova. Prevaranti mame kupce "super cenama", a zatim ih preusmeravaju na falsifikovane stranice za plaćanje. Dovoljna je samo jedna neprimećena zamena slova ili simbola u adresi internet pretraživača da podaci sa kartice završe u rukama nepoznatih osoba.

Pored toga, i dalje su veoma prisutni takozvani fišing imejlovi i poruke, koje se lažno predstavljaju kao obaveštenja banaka, kurirskih službi ili poznatih onlajn platformi. Klikom na link u takvim porukama možemo nesvesno instalirati zlonamerni softver na svoj uređaj. Zato je, kako naglašava stručnjak za sajber bezbednost, mnogo bezbednije da željenu internet stranicu posetimo tako što njenu adresu ručno unesemo u pretraživač, umesto da kliknemo na sumnjiv link.

Da bi se rizik od prevare sveo na minimum, stručnjak savetuje da zapamtimo još nekoliko jednostavnih pravila digitalne higijene. Jedno od njih je razdvajanje imejl adresa - jedna treba da nam bude za ličnu komunikaciju, druga za posao, a treća isključivo za onlajn kupovinu, pretplate i biltene. Na taj način, čak i ako adresa namenjena kupovini bude kompromitovana, prevaranti neće dobiti pristup važnijim nalozima.

Važnu ulogu ima i pouzdan antivirus program, koji može da zaštiti uređaj od zlonamernog softvera i da blokira fišing stranice, sumnjive poruke i linkove. Stručnjaci podsećaju i na značaj redovnog ažuriranja operativnog sistema i aplikacija, jer stare verzije često imaju bezbednosne propuste koje napadači posebno rado koriste tokom praznične kupovne euforije.

Kada je reč o plaćanju, preporuka je da se za onlajn kupovinu koristi posebna platna kartica ili virtuelni novčanik sa ograničenim iznosom novca. Tako će osnovna sredstva ostati zaštićena i u slučaju zloupotrebe. Onlajn plaćanja preko javnih vaj-faj mreža ili sa tuđih uređaja takođe nose povećan rizik, jer na takvim uređajima može biti instaliran softver koji presreće podatke o plaćanju. Zato je daleko sigurnije koristiti sopstvenu kućnu ili mobilnu internet mrežu.

Pre nego što se obavi kupovina, neophodno je da pažljivo proverimo i samu adresu sajta: Ona bi trebalo da počinje sa "https://", bez neobičnih simbola i pravopisnih grešaka. Dodatnu proveru moguće je uraditi i preko "whois" servisa, koji pokazuje koliko dugo domen postoji i da li je registrovan na pravno lice, prenosi "RIA Novosti".

Na kraju, moramo da zapamtimo da nakon unosa podataka sa kartice, uvek bi trebalo da budemo preusmereni na zaštićenu stranicu banke radi potvrde transakcije jednokratnim kodom. Ukoliko taj korak izostane, to je jasan signal za oprez i dodatnu proveru sajta pre nego završimo uplatu.

