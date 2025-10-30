ORBAN O POŽARU U RAFINERIJI: Mađarska ne isključuje mogućnost "spoljnog napada"

MAĐARSKE vlasti ne isključuju da je snažan požar u rafineriji kompanije MOL, koja koristi rusku naftu, mogao nastati kao posledica napada izvana, saopštio je premijer te zemlje Viktor Orban.

-Sinoć sam saslušao izveštaj ministra unutrašnjih poslova o incidentu u rafineriji nafte Sazalombata. Istraživanje je u punom jeku. Još uvek ne znamo da li je reč o nesreći, kvaru ili spoljnom napadu, rekao je Orban.

Podsetimo, 20. oktobra, nakon što su stupile na snagu američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, a MOL odlučio da poveća isporuke nafte Beogradu, došlo je do požara u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav.

Mađarska naftna kompanija MOL objavila je juče da je ponovo pokrenula proizvodnju u Rafineriji Dunav, sa smanjenim kapacitetom.

Kako je navedeno, procena štete je i dalje u toku, a radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje koji će obim radova na sanaciji biti potreban.

