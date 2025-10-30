ORBAN O POŽARU U RAFINERIJI: Mađarska ne isključuje mogućnost "spoljnog napada"
MAĐARSKE vlasti ne isključuju da je snažan požar u rafineriji kompanije MOL, koja koristi rusku naftu, mogao nastati kao posledica napada izvana, saopštio je premijer te zemlje Viktor Orban.
-Sinoć sam saslušao izveštaj ministra unutrašnjih poslova o incidentu u rafineriji nafte Sazalombata. Istraživanje je u punom jeku. Još uvek ne znamo da li je reč o nesreći, kvaru ili spoljnom napadu, rekao je Orban.
Podsetimo, 20. oktobra, nakon što su stupile na snagu američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, a MOL odlučio da poveća isporuke nafte Beogradu, došlo je do požara u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav.
Mađarska naftna kompanija MOL objavila je juče da je ponovo pokrenula proizvodnju u Rafineriji Dunav, sa smanjenim kapacitetom.
Kako je navedeno, procena štete je i dalje u toku, a radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje koji će obim radova na sanaciji biti potreban.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ORBAN NAJAVIO VELIKU ANTIRATNU TURNEJU: "Oni koji žele mir pridružiće nam se"
29. 10. 2025. u 22:04
TRAMP PLANIRA SUSRET SA ORBANOM: Poznat datum, ali ne i mesto sastanka
29. 10. 2025. u 17:00
KREMLj OBJAŠNjAVA: Kako je izabrana zemlja domaćin za sledeći samit Putina i Trampa
20. 10. 2025. u 17:28
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)