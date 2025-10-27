"AMERIKA SE TRENUTNO SUOČAVA SA MRAČNIM DANIMA": Bajden izneo šokantne prognoze

BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden izjavio je danas da se SAD trenutno suočavaju sa "mračnim danima".

Foto: Tanjug/AP

Tokom ceremonije na kojoj mu je Institut Edvard M. Kenedi dodelio nagradu za životno delo za inspirativno vođstvo, Bajden je opisao trenutno stanje stvari kao "najgore" koje je video tokom bavljenja javnim životom tokom više decenija.

"Sama naša demokratija je u pitanju, po mom mišljenju. Prijatelji, ne mogu ništa od ovoga da ulepšavam. Ovo su mračni dani", istakao je Bajden, prenosi Foks njuz.

On je takođe rekao da su SAD jedna od retkih nacija koja iz svake krize sa kojom se suoči izlazi "jača" nego ranije.

"Verujem da će Sjedinjene Američke Države izaći jače, mudrije, otpornije, pravednije, sve dok čuvamo veru", poručio je bivši američki predsednik.

Nagrada za životno delo dodeljena je Bajdenu za 36 godina službe kao senator, osam godina kao potpredsednik uz predsednika Baraka Obamu i četiri godine na funkciji predsednika.

Pre nego što je preuzeo federalne funkcije, bio je član Okružnog veća Nju Kasl u Delaveru.

Bajden, koji je napustio funkciju ranije ove godine u 82. godini, bio je najstarija osoba koja je ikada služila kao predsednik u američkoj istoriji.



(Tanjug)