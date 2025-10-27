Svet

"AMERIKA SE TRENUTNO SUOČAVA SA MRAČNIM DANIMA": Bajden izneo šokantne prognoze

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

27. 10. 2025. u 17:00

BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden izjavio je danas da se SAD trenutno suočavaju sa "mračnim danima".

АМЕРИКА СЕ ТРЕНУТНО СУОЧАВА СА МРАЧНИМ ДАНИМА: Бајден изнео шокантне прогнозе

Foto: Tanjug/AP

Tokom ceremonije na kojoj mu je Institut Edvard M. Kenedi dodelio nagradu za životno delo za inspirativno vođstvo, Bajden je opisao trenutno stanje stvari kao "najgore" koje je video tokom bavljenja javnim životom tokom više decenija. 

"Sama naša demokratija je u pitanju, po mom mišljenju. Prijatelji, ne mogu ništa od ovoga da ulepšavam. Ovo su mračni dani", istakao je Bajden, prenosi Foks njuz. 

On je takođe rekao da su SAD jedna od retkih nacija koja iz svake krize sa kojom se suoči izlazi "jača" nego ranije.

"Verujem da će Sjedinjene Američke Države izaći jače, mudrije, otpornije, pravednije, sve dok čuvamo veru", poručio je bivši američki predsednik. 

Nagrada za životno delo dodeljena je Bajdenu za 36 godina službe kao senator, osam godina kao potpredsednik uz predsednika Baraka Obamu i četiri godine na funkciji predsednika. 

Pre nego što je preuzeo federalne funkcije, bio je član Okružnog veća Nju Kasl u Delaveru.

Bajden, koji je napustio funkciju ranije ove godine u 82. godini, bio je najstarija osoba koja je ikada služila kao predsednik u američkoj istoriji.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP HITNO OBAVIO MR PREGLED: Evo u kakvom je stanju
Svet

0 0

TRAMP HITNO OBAVIO MR PREGLED: Evo u kakvom je stanju

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas je tokom poslednje posete Vojno-medicinskom centru "Volter Rid" obavio snimanje magnetnom rezonancom (MR), a njegov lični lekar Šon Barbabela istakao je da je Tramp u "odličnom zdravstvenom stanju".

27. 10. 2025. u 19:06

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)