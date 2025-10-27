EKSPLOZIJA STOTINA MOBILNIH TELEFONA POJAČALA POŽAR U AUTOBUSU: Otkriveni detalji stravične nesreće u Indiji

STRAVIČNA nesreća dogodila se u mestu Činnatekuru, u blizini grada Kurnul, oko 210 kilometara južno od Hajderabada, kada se putnički autobus sudario sa motorciklom.

Nakon sudara, iz rezervoara motora počelo je da curi gorivo, koje se zapalilo i za nekoliko trenutaka progutalo vozilo sa 40 putnika.

Prema navodima policije, u autobusu se nalazio i teret od 234 mobilna telefona koje je jedan trgovac slao u skladište internet-prodavnice u Bangaloru,a litijum-jonske baterije telefona pojačale požar i doprinele tragediji.

Očevici su izjavili za lokalne medije da su se čuli zvuci eksplozija baterija, dok je vatra velikom brzinom zahvatila unutrašnjost autobusa i istopila aluminijumski pod vozila.

Načelnik vatrogasne službe Andra Pradeša P. Venkataraman potvrdio je da su se nakon sudara zapalile i baterije iz klimatizacionog sistema, što je dodatno pogoršalo požar.

Nesreća se dogodila u noći između 23. i 24. oktobra, dok je većina putnika spavala.

Pored dvadeset poginulih, stradao je i vozač motorcikla koji je ostao zaglavljen ispod autobusa.

Indijski premijer Narendra Modi i glavni ministar Andra Pradeša N. Čandrababu Naidu izrazili su saučešće porodicama nastradalih.

