TRAMP OTPUTOVAO U JAPAN: Sastaće se sa japanskim carem i novom premijerkom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp otputovao je danas u Tokio gde bi trebalo da se sastane sa japanskim carem i novoizabranom premijerkom Sanae Takaiči.
Trampov put u Japan je deo njegove azijske turnije tokom koje bi trebalo da se sklope trgovinski sporazumi, dogovore investicije i povećaju vojni izdaci, prenosi Rojters.
Na svom najdužem putovanju u inostranstvo od stupanja na dužnost u januaru, Tramp je najavio niz sporazuma sa zemljama jugoistočne Azije i nadgledao potpisivanje sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže u Maleziji.
Očekuje se da će se Trampova azijska turneja završiti u četvrtak susretom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, gde će dve najveće svetske ekonomije pokušati da spreče eskalaciju trgovinskog rata.
Iako je Tramp već dobio investiciono obećanje od 550 milijardi dolara od Japana u zamenu za odlaganje strogih uvoznih carina, nova japanska premijerka se nada da će dodatno impresionirati Trampa obećanjima o kupovini američkih vozila, soje i benzina, navodi agencija.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)