TRAMP OTPUTOVAO U JAPAN: Sastaće se sa japanskim carem i novom premijerkom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp otputovao je danas u Tokio gde bi trebalo da se sastane sa japanskim carem i novoizabranom premijerkom Sanae Takaiči.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Trampov put u Japan je deo njegove azijske turnije tokom koje bi trebalo da se sklope trgovinski sporazumi, dogovore investicije i povećaju vojni izdaci, prenosi Rojters.

Na svom najdužem putovanju u inostranstvo od stupanja na dužnost u januaru, Tramp je najavio niz sporazuma sa zemljama jugoistočne Azije i nadgledao potpisivanje sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže u Maleziji.

Očekuje se da će se Trampova azijska turneja završiti u četvrtak susretom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, gde će dve najveće svetske ekonomije pokušati da spreče eskalaciju trgovinskog rata.

Iako je Tramp već dobio investiciono obećanje od 550 milijardi dolara od Japana u zamenu za odlaganje strogih uvoznih carina, nova japanska premijerka se nada da će dodatno impresionirati Trampa obećanjima o kupovini američkih vozila, soje i benzina, navodi agencija.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć