ALON OHEL PUŠTEN IZ BOLNICE: Imao je samo jednu poruku po izlasku
ALON Ohel, oslobođeni talac koji ima srpsko i izraelsko državljanstvo, danas je pušten iz Medicinskog centra Rabin nakon što su završeni potrebni medicinski testovi i sada će nastaviti oporavak na odeljenju za rehabilitaciju, saopštila je bolnica.
- Hvala svim ljudima Izraela koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me vrate kući - rekao je Ohel po izlasku iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael.
On je dodao da planira da nastavi sa životom i ostvaruje svoje ciljeve.
Muzičara je 7. oktobra 2023. godine kidnapovala grupa Hamas sa muzičkog festivala u Gazi, gde je proveo dve godine u zatočeništvu.
Oslobođen je 13. oktobra zajedno sa još 19 talaca, kao deo primirja koje je stupilo na snagu tokom sukoba.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)