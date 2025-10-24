Svet

ALON OHEL PUŠTEN IZ BOLNICE: Imao je samo jednu poruku po izlasku

В. Н.

24. 10. 2025. u 10:51

ALON Ohel, oslobođeni talac koji ima srpsko i izraelsko državljanstvo, danas je pušten iz Medicinskog centra Rabin nakon što su završeni potrebni medicinski testovi i sada će nastaviti oporavak na odeljenju za rehabilitaciju, saopštila je bolnica.

Foto: Profimedia

- Hvala svim ljudima Izraela koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me vrate kući - rekao je Ohel po izlasku iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael. 

On je dodao da planira da nastavi sa životom i ostvaruje svoje ciljeve.

Muzičara je 7. oktobra 2023. godine kidnapovala grupa Hamas sa muzičkog festivala u Gazi, gde je proveo dve godine u zatočeništvu.

Oslobođen je 13. oktobra zajedno sa još 19 talaca, kao deo primirja koje je stupilo na snagu tokom sukoba.

(Tanjug)

