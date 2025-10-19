SEKSUALNO OBRAZOVANJE U ŠKOLAMA OSTAJE: Rodne teorije i indoktrinacija ostaju pred vratima ustanova

DANIMA se vode kontroverzne diskusije oko Zakona koji je predložio italijanski ministar obrazovanja Đizepe Valditara i oko toga šta treba da uđe u program seksualnog vaspitanja po zahtevima opozicije, a šta ne po Vladi.

Foto: unsplash.com

Opozicija optužuje Vladu kako želi da zabrani seksulano obrazovanje u školama što nije tačno, ako se pročita program „levi centar se pravi da ne razume veoma jasan tekst„ odgovara ministar, jer ono što se nekad nazivalo u školskim programima seksualno obrazovanje u biološkom smislu je odavno široko obuhvaćneo, a tema se obrađuje u okviru kurseva u osnovnim i srednjim školama.

Opozicija levice kao da ne želi da protumači program jer on definiše biološko seksualno vaspitanje kao „proučavanje seksualnih razlika između muškarca i žene, govori o reprodukciji, zečeću, razmnožavanju, pubertetu, opasnostima od prenosivih bolesti...

Ali ne podrazumeva ono što traži levica, jer decu zbunjuje da se bave potencijalno složenim i nerazumljivim pitanjima kao što su ona vezana za rodni identitet: detetu nije lako da shvati teoriju da pored muškog i ženskog pola postoje i drugi rodni identiteti koji nisu ni muški ni ženski, objašnjava ministar.

Tako se došlo do kontaminiranja, debate i laži da se zabranjuje seksualno vaspitanje u školama, što je veoma opasno, posebno za decu koja ulaze ili su već u pubertetu. Zakon zahteva da sve kurseve škole nude van nastavnog programa sa priznatim naučnim znanjem, sa psiholozima, lekarima i univerzitetskim profesorima.

Vrata će biti zatvorena za improvizovana udruženja čija je jedina svrha da ulaze u škole i indoktriniraju decu, možda čak i uz nadoknadu. Teorija o rodnom identitetu neće biti dozvoljena, bespogovoran je ministar obrazovanja.