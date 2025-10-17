TRAMPOVA ADMINISTRACIJA ZADALA JOŠ JEDAN UDARAC: Demokrate ostaju bez projekata u vrednosti od 11 milijardi dolara

DIREKTOR budžeta Bele kuće Rasel Vout izjavio je danas da će administracija američkog predsednika Donalda Trampa zamrznuti infrastrukturne projekte u vrednosti od još 11 milijardi dolara (oko 9,45 milijardi evra) u gradovima koji naginju demokratama.

Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Razlog za to je aktuelna obustava rada vlade za koju republikanska vlast krivi opozicione demokrate, preneo je Rojters.

Vout je na društvenim mrežama napisao da će Inženjerski korpus američke vojske obustaviti rad na projektima „niskog prioriteta“ u Njujorku, San Francisku, Bostonu i Baltimoru.

Trampova administracija je već zamrznula milijarde dolara u projektima u oblastima transporta i energetike u gradovima i državama pod kontrolom demokrata.

Istovremeno, američki predsednik vrši pritisak na svoje protivnike u Kongresu da okončaju blokadu, koja je počela 1. oktobra.

