BIVŠI FRANCUSKI PREDSEDNIK IDE U ZATVOR: Kriminal koštao Sarkozija slobode

13. 10. 2025. u 18:52

BIVŠI francuski predsednik Nikola Sarkozi počeće naredne nedelje u Parizu da izdržava petogodišnju zatvorsku kaznu, po presudi za kriminalnu zaveru oko pokušaja prikupljanja sredstava iz Libije za njegovu izbornu kampanju 2007. godine, javila je danas televizija RTL.

БИВШИ ФРАНЦУСКИ ПРЕДСЕДНИК ИДЕ У ЗАТВОР: Криминал коштао Саркозија слободе

Foto: Printskrin

U izveštaju se navodi da će Sarkozi biti poslat u pariski zatvor Sante 21. oktobra, prenosi Rojters.

Kancelarija finansijskog tužioca u Parizu saopštila je da ne može ni da potvrdi ni da demantuje izveštaj RTL-a. 

Sudije su prilikom izricanja presude Sarkoziju navele da je njihova presuda uzela u obzir "izuzetnu ozbiljnost" slučaja.

Sarkozi, koji je uvek tvrdio da je nevin, proglašen je krivim za kriminalnu zaveru zbog napora njegovih bliskih saradnika da nabave sredstva za njegovu predsedničku kandidaturu 2007. godine iz Libije, tokom vladavine pokojnog lidera te zemlje Gadafija. 

Ovo je treći put da je Sarkozi osuđen po optužbama u vezi sa prevarom.

(Tanjug)

