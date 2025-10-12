BUKTI RAT: Pakistanske snage izvele vazdušni napad na vojne položaje talibana u Avganistanu

PAKISTANSKE snage izvele su vazdušni napad na vojne položaje talibana u avganistanskoj provinciji Kandahar, javljaju danas pakistanski mediji.

Foto Tanjug/AP/Saifullah Zahir

"Korasan dajari" izveštava, pozivajući se na bezbednosne izvore, da je Pakistan izveo vazdušni napad na vojnu bazu Ismat, koja pripada talibanskoj vojsci, u provinciji Kandahar, prenosi Mehr.

Napad je usledio ubrzo nakon što je portparol talibana Zabihulah Mudžahid izjavio da je više od 50 pakistanskih vojnika poginulo tokom noćnih sukoba između talibanskih i pakistanskih snaga.

Foto Tanjug/AP/Saifullah Zahir

Pakistanski izvori su odbacili tu tvrdnju, navodeći da će Islamabad uskoro objaviti čvrste i nepobitne dokaze o velikom broju avganistanskih žrtava i zauzimanju talibanskih pograničnih punktova.

Pakistanska vojska je, takođe, saopštila da je zauzela 19 pograničnih punktova talibana, nanela teške gubitke talibanskim borcima i ubila desetine pripadnika militantne grupe Terik-i-Taliban Pakistan.

(Tanjug)

