SEDMICA REKORDA ŠTRAJKOVA U ITALIJI: Zaustavljaće se, po principu leopardove kože, avioni, kamioni, vozovi, apoteke, vatrogasci, policajci,

OD 13. do 19. oktobra u Italiji isplanirana je sedmica sa toliko različitih povoda za štrajkove da se sa sigurnošću može upisati u rubriku „verovali ili ne“. Izvesno je da se potpisuje primirje između Izraela i militantne organizacije Hamasa, tako da ProPalestina nije više povod, ali razni sindikati, kako su najavaili i pre toga, imaju nameru da blokiraju svaki prostor gde nađu saglasje za štrajk.

Foto: EPA

Mobilizacija se posebno odnosi na transport i osnovne usluge. U vazdušnom saobraćaju planiran je prekid u Rumu 13. oktobra na četiri sata, u sredini dana, lokalni javni saobraćaj će biti obustavljan u nekoliko navrata, raštrkan u Napulja, Veneciji, Đenovi, Monci, Kataniji... U železničkom saobraćaju fokus će biti na robi i ugovorima, štrajk između 14. i 15. oktobra.

Štrajkovi u Lombardiji za prevoz robe između 17. i 18. za železničke ugovore, 24 sata, znači neće raditi lokalni vozovi. U istom regionu biće zaustavljen teretni saobraćaj preko noći, na Siciliji odelenja za drumski prevoz robe celog dana. U sektoru zdravstva, apoteke će obustaviti rad na Sardiniji 15. oktobra, a dan ranije u Lodiju.

Od 14. do 17. će štrajkovati advokati u Napulju, 17. će štrajkovati sektori u oblasti čišćenja u Napulju i Melitu, takođe 17. razne inicijative u ministarstvima (u Milanu unutrašnjih poslova i pravde) 18. štrajkuju vatrogasci u Ređo Kalabriji i Mesini.

I to je samo deo proklamovanih štrajkopva, veštačka inteligencija je rezimirala i ispisala datume i mesta kao i oblasti koje će zahvatiti štrajkovi u tom periodu, ali se naglašava da ih proverio čovek. I tačni su.