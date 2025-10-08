TINEJDŽERI HAKOVALI VRTIĆ, UKRALI PODATKE 8000 DECE: Objavili sve o 10 dece i zapretili, policija momentalno reagovala
METROPOLITANSKA policija Velike Britanije uhapsila je dva 17-godišnjaka ranije danas u mestu Bišops Stortford u Hartfordširu, u okviru racije izvedene na više lokacija, zbog sumnje za zloupotrebu računara i ucenu.
- Od kada su se dogodili napadi, specijalisti MET-a iz sektora za ekonomski i sajber kriminal rade ubrzano na identifikaciji počinilaca. Ova hapšenja predstavljaju značajan korak napred u našoj istrazi, ali naš rad se nastavlja, zajedno sa partnerskim službama, kako bismo bili sigurni da će odgovorni biti dovedeni pred lice pravde -rekao je Vil Lajn, šef odeljenja za ekonomski i sajber kriminal u Met-u.
Napad na lanac vrtića Kido obuhvatio je krađu podataka o oko 8.000 dece. Napad je, najverovatnije, izveden preko provale u sistem računanja, zaposlenosti i izveštavanja koji koristi firma Famli.
Javnost je uznemirena kada su hakeri, koji su sebe nazvali "Radiant", objavili podatke o 10 dece i zapretili da će objaviti još podataka ukoliko njihovi zahtevi za otkupom ne budu ispunjeni.
Uključeni podaci obuhvatali su imena dece, datume rođenja, mesta rođenja, kao i lične podatke roditelja, baka, deka i staratelja, adrese i telefonske brojeve.
Međutim, napadači su kasnije uklonili sve ukradene podatke i fotografije sa svog darknet sajta i potvrdili da su obrisali sve podatke koje su preuzeli.
- Svesni smo da ovakvi izveštaji mogu izazvati značajnu zabrinutost, posebno među roditeljima i starateljima koji mogu brinuti o uticajima ovakvog događaja na sebe i svoje porodice. Želimo da uverimo zajednicu i sve koji su pogođeni da se ovaj slučaj shvata izuzetno ozbiljno - rekao je Lajn.
U međuvremenu, istraživači kompanije Palo Alto Networks su naveli da Radiant izgleda kao potpuno nova hakerska grupa, koja nije povezana sa državnim akterima ili većim kriminalnim sindikatima.
Ciljanje male dece i objavljivanje tako širokog spektra ličnih podataka predstavljaju novinu u ovoj oblasti.
Iako je ovo bio prvi napad ove vrste, Palo Alto Networks upozorava da može biti više takvih slučajeva, jer mnoge obrazovne ustanove koriste sličan softver za računanje, zaposlenje i izveštavanje, često bez dovoljnog shvatanja bezbednosnih implikacija.
Oni savetuju da škole i vrtići koji koriste takve platforme odmah revidiraju bezbednosne kontrole koje koriste: da menjaju lozinke, posebno na ključnim operativnim i administrativnim nalozima, i usvoje višefaktorsku autentifikaciju gde god je dostupna, piše ITP.
