UKRAJINSKA vojska našla se usred skandala nakon što je objavljeno da je 10. mobilni granični odred Državne granične službe Ukrajine (DGSU), specijalizovan za dronove kamikaze dugog dometa, rasformiran i prebačen u pešadiju.

Ova jedinica, prema rečima njenih pripadnika, bila je formirana za izvođenje dubokih udara na teritoriji Rusije i predstavljala jedan od simbola inovativnog ratovanja dronovima. Međutim, odluka vlasti da se jedinica raspusti izazvala je ogorčenje i sumnje da se iza svega krije politički obračun.

VIDEO-PORUKA VOJNIKA: APEL ZELENSKOM I „MAĐARU“

Jedan od vojnika obratio se javnosti u ime cele jedinice, šaljući video-poruku predsedniku Volodimiru Zelenskom i komandantu snaga bespilotnih sistema, majoru Robertu Brovdiu („Mađar“).

U poruci je rekao:

„Naša efikasna jedinica specijalizovana za duboke udare dronovima sada je rasformirana. Naređeno nam je da predamo opremu i da budemo premešteni u pešadiju – piloti, operateri, tehničari. Sve je razbijeno, bez ikakvog objašnjenja.“

Vojska koja je do juče važila za udarnu silu u napadima dronovima, sada tvrdi da je kažnjena zbog kritika upućenih najvišem političkom vrhu zemlje.

KRITIKE I POLITIČKI PRITISCI

Ubrzo nakon odluke o rasformiranju, oglasio se Jurij Kasjanov, poznati radio-inženjer i stručnjak za izviđačke sisteme, koji je i sam služio u jedinici. On je na svom blogu napisao da je odluka došla po naređenju šefa predsedničkog kabineta Andrija Jermaka i da se radi o političkoj osveti.

-Uspešan vojni tim, koji je izvodio fantastične borbene operacije, uništen je zbog korupcije i političkih obračuna, napisao je Kasjanov, poznat kao jedan od najglasnijih kritičara Zelenskog i njegovog okruženja.

ZVANIČNA VERZIJA: NEUSPEH I RASIPANjE RESURSA

Na sve optužbe brzo je reagovala Državna granična služba Ukrajine, koja je ponudila potpuno drugačije objašnjenje.

Prema rečima portparola Andrija Demčenka, jedinica nije rasformirana zbog politike, već zbog neefikasnosti i lošeg upravljanja.

*Broj ljudi u odredu se, kako navodi, udvostručio, ali rezultati nisu opravdali ulaganja.

*Potrošen je veliki broj skupih dronova, goriva i transportne opreme.

*Nije potvrđeno nijedno značajno uništenje ruskih vojnih ili industrijskih ciljeva.

Demčenko je naglasio da će obučeni operateri dronova ostati angažovani na bespilotnim sistemima, ali da je jednostavno odlučeno da se jedinica u ovom obliku ukine.

SUKOB NARATIVA: ISTINA IZMEĐU POLITIKE I TAKTIKE

Ovaj slučaj otvara ozbiljna pitanja. Da li je ukrajinska vojska zaista žrtvovala jednu od svojih inovativnih jedinica samo zato što je kritikovala političko rukovodstvo? Ili je, kako tvrde zvaničnici, efikasnost jedinice bila toliko mala da je dalje ulaganje bilo besmisleno?

Istina je verovatno na pola puta. Dok je sasvim moguće da su dronovi imali ograničen uspeh u dubokim udarima na Rusiju, činjenica da se jedinica javno pobunila i snimila video-poruku Zelenskom pokazuje duboko nezadovoljstvo i ozbiljne pukotine u odnosima između vojske i politike.

KRIZA POVERENjA U KIJEVU

U kontekstu rata, kada su dronovi postali glavno oružje i sredstvo propagande, raspad jedne ovakve jedinice predstavlja udarac ne samo na operativne kapacitete Ukrajine, već i na moral vojske i javnosti.

Spor oko jedinice dronova pokazuje da ukrajinsko rukovodstvo balansira između vojnih potreba, unutrašnjih političkih obračuna i pritisaka sa Zapada. A upravo u toj „sivoj zoni“ nestaje poverenje između fronta i centra moći u Kijevu.

Ovaj slučaj mogao bi biti tek početak ozbiljnijih lomova u ukrajinskoj vojsci, posebno ako se nezadovoljstvo među jedinicama proširi i pretvori u otvoreni sukob sa političkim vrhom.

