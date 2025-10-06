OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju "Tajds"

MILIONI dolara namenjeni za izgradnju predsedničkog kampusa bivšeg šefa Bele kuće Baraka Obame u Čikagu "ispod žita" su završili na broju računa fondacije "Tajds", čiji je jedan od glavnih finansijera američki milijarder Džordž Soroš. Kako otkrivaju američki mediji, pozivajući se na poreske izveštaje, Obamina fondacija je tokom 2022. i 2023. godine preusmerila dva miliona dolara ovoj asocijaciji, koja, kako se navodi, podržava antiizraelske grupe koje su na univerzitetima Ajvi lige organizovale proteste zbog rata u Pojasu Gaze.

U istom periodu, Obamina fondacija je preusmerila više od tri miliona dolara organizaciji Gofundme.org u vidu grantova za nejasno definisane projekte "osnaživanja devojaka kroz obrazovanje". Osim toga, obogatili su se i njeni zaposleni. Izvršna direktorka fondacije i Obamina bivša savetnica Valeri Džaret zaradila je 2023. godine više od 750.000 dolara, a izvršni potpredsednik Rob Koen gotovo 650.000 dolara, pokazuju poreski izveštaji.

Obamina fondacija je, u međuvremenu, objavila da je do sada potrošila više od 615 miliona dolara na izgradnju Predsedničkog centra, čije je otvaranje planirano za proleće 2026. godine. Osim toga, objavljeni su i podaci da je fondacija tokom 2022. godine primila 129.320 dolara donacija, a da je potrošila više od 27 miliona dolara na plate, preneo je američki "Njujork post".

Portparolka Obamine fondacije izjavila je da je dva miliona dolara dobilo više od 50 organizacija širom zemlje "kako bi se smanjilo porast nasilja tokom leta i obezbedili bezbedni prostori za mlade ljude":

- "Tajds centar" je igrao administrativnu ulogu u programu obrađujući grantove, dok je neprofitna organizacija Cities United upravljala procesom prijave. Grantovi su se kretali od 15.000 do 30.000 dolara tokom dva leta.

Predsednički centar Baraka Obame u Čikagu koji se prostire na 19 hektara počeo je da se gradi 2021. godine i još uvek nije završen. Pretrpeo je mnoge zastoje tokom izgradnje, uključujući i prekoračenje prvobitnog budžeta od 500 miliona dolara. Kada bude završen imaće baštu sa voćem i povrćem, sportski objekat, prostoriju za programe i događaje, muzej, auditorijum, ogranak javne biblioteke Čikaga i još mnogo toga, navodi se na zvaničnom sajtu centra.

Žitelji nezadovoljni PROLONGIRANjE izgradnje Obaminog predsedničkog centra naljutilo je pojedine građane Čikaga. "Predugo traje to da se završi i to će povećati cene i doneti glavobolje i probleme svima koji ovde žive. Izgleda kao da brišu komšiluk i kulturu koji su nekada bili ovde - rekao je za britanski "Dejli mej" Ken Vudvord, advokat i otac šestoro dece, odrastao u tom kraju.