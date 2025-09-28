"MEGA SPORAZUM" NA VIDIKU: Politiko otkriva o čemu pregovaraju Zelenski i Tramp
VLADIMIR Zelenski razgovara o "mega-sporazumu" o isporuci oružja Ukrajini sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izveštava Politiko.
Rekao je da je razgovarao i saglasio se oko ključnih tačaka sa Trampom. Zelenski je potom izjavio da će strane preći na "praktičnu implementaciju".
Ranije je Volstrit žurnal objavio da Tramp razmatra transfer oružja dugog dometa Ukrajini.
Preporučujemo
AMERIKA PRED IZAZOVOM: Tramp sutra sa četiri lidera Kongresa kako bi sprečio blokadu
28. 09. 2025. u 15:43
HAOS U AMERICI: Pucali sa broda na bar - Poginule tri osobe, osam ranjeno (VIDEO)
28. 09. 2025. u 12:04
MOSKVA PORUČUJE VAŠINGTONU: Poziv stoji, odluka je na vama
28. 09. 2025. u 11:29
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)