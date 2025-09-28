Svet

"MEGA SPORAZUM" NA VIDIKU: Politiko otkriva o čemu pregovaraju Zelenski i Tramp

Novosti online

28. 09. 2025. u 16:06

VLADIMIR Zelenski razgovara o "mega-sporazumu" o isporuci oružja Ukrajini sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izveštava Politiko.

Foto: Profimedia

Rekao je da je razgovarao i saglasio se oko ključnih tačaka sa Trampom. Zelenski je potom izjavio da će strane preći na "praktičnu implementaciju".

Ranije je Volstrit žurnal objavio da Tramp razmatra transfer oružja dugog dometa Ukrajini.

