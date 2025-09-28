GDE SE DEDOŠE GADAFIJEVI MILIONI? Čuđenje u delu francuske javnosti posle presude bivšem predsedniku bez utvrđivanja tokova novca

Velika prašina digla se povodom presude kojom je bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora.

Foto Tanjug/AP

Bruje o tome mediji u Francuskoj, ali je to jedna od glavnih tema i u svetskom mejnstrim medijskom prostoru. Ne dešava se svakoga dana da nekadašnji šef države u razvijenom zapadnom svetu, i to baš u kolevci ljudskih prava, zaglavi iza rešetaka.

Mnogi se, ne samo na desnici, čude kako je toliko visoka kazna mogla da bude razrezana nekome koji je oslobođen tri od četiri tačke optužnice, a pritom je državni tužilac za sve tačke tražio sedam godina. Što je najvažnije, nije utvrđeno da je Gadafi finasirao Sarkozijevu kampanju, a to je bio glavni moto čitave priče. Čaršiju je zanimalo da li je vođa džamahirije platio izbore ili nije, a ne kakve su neostvarene ideje imali Sarkozijevi saradnici. Sud nije čak sa sigurnošću utvrdio ni da je bivši šef države znao šta radi njegovo okruženje, već je naglasio da je zbog njihovih profesionalnih veza teško bilo zaključiti da nije bio u toku!

Zanimljivo je, čak, da je tačka optužnice koja se odnosi na udruživanje radi kriminalne delatnosti, zašta je Sarkozi zapravo osuđen, tek naknadno dodata u čitav dosije, kada je istražni postupak dobrano odmakao. A na kraju je baš za to bio kriv. Očevici s lica mesta, koji su imali priliku da budu u sali, ističu da se auditorijumom prolimio žagor, ne samo među Sarkozijevim pristalicama, kada je predsednica suda saopštila visinu kazne na koju je osuđen.

Sam Sarkozi se čudi kako je moguće da bude osuđen za nešto što se nije dogodilo. Odnosno, za uzimanje novca od Gadafija. Kaže da je sud presudio zbog ideje, tj. namere njegovih saradnika da prikupe novac, što na kraju, to prikupljanje para, nije ni utvrđeno u pretresnom postupku.

U Francuskoj se na raznim nivoima sada vodi debata o nezavisnosti pravosuđa. Mnogi se pitaju kako je moguće da razni delikventi slobodno šetaju ulicom, da se neosuđenim ili brzo puštenim recidivistima ne zna broj, da u mnoga predgrađa policija praktično ne sme da zađe, a da se bivši predsednik, koji bi trebalo da bude čovek od integriteta i simbol interesa zemlje, drastično osuđuje zbog pomisli da će pribaviti korist koju na kraju nije stekao. U svemu vide "osvetu levice". Drugi, opet, ističu da upravo takve ličnosti treba da služe za primer.

Sarkozijevi advokati su oprezni, ne želevši dalje da ljute sudije. Jedan od njih ističe da poštuje nezavisnost pravosuđa, ali i dodaje da više u njega nema poverenja. To je sve izrečeno u klimi poštovanja odvojenosti grana vlasti, u sredini gde se odluke suda apriori ne komentarišu. Ima komentara i da je ovde reč o "poslednjoj etapi desakralizacije ličnosti predsednika", u zemlji u kojoj trenutno vlada institucionalna i demokratska kriza.

Posebna stavka je slanje iza rešetaka pre žalbenog postupka nekoga ko ne namerava da beži i dostupan je organima gonjenja. Reagovala je tim povodom i Sarkozijeva konkurentkinja iz predizborne trke, suverenistkinja Marin Le Pen.

- Ne razumem kako može da bude udruživanja radi činjenja krivičnog dela, ako nije bilo ilegalnog finasiranja kampanje – upitala se Le Penova.

Ona je poručila da negacija dvotepenog sudstva gotovo sistematskim pribegavanjem odvođenja u zatvor pre žalbenog postupka u Francuskoj predstavlja ozbiljnu opasnost.

- Nikola Sarkozi je bio dostojan. Nisam se slagala s njegovom politikom, naročito oko Libije. Ali, začudile su me gnusne reakcije levice. Pljuvati po nekome ko se nalazi na podu, nije metoda dostojna političkih lidera. Imam principe i ne branim ih samo kada se radi o meni. Branila bih i Melanšona, kada bi bio žrtva – istakla je liderka francuske nacionalne desnice.

Po tumačenjima pravnika, Sarkozi će sada svakako morati da ide u zatvor. Već se nagađa koja bi to kaznionica mogla da bude. Neki pretpostavljaju da će to biti "Sante" u pariskom četrnaestom arondismanu, gde postoji i "Vi-Aj-Pi" odeljenje. U svakom slučaju, biće izvesno u samici, imajući u vidu njegovu biografiju.

Iz zatvora će moći da traži skraćenje kazne ili oslobađanje u drugostepenom postupku. Da je samo on podneo žalbu, ne bi mogao da bude osuđen na kaznu veću od sadašnje. Ali, pošto je žalbu najavilo i nacionalno finansijsko tužilaštvo, sudija će biti slobodan da novu presudu razreže ne vodeći računa o visini prethodne.

Nikola Sarkozi će sredinom oktobra saznati kada će i gde služiti kaznu. Pretpostavlja se da neće biti baš odmah upućen na odsluženje, jer između ostalog treba pripremiti i ćeliju za tako poznatog zatvorenika. Već su krenula i nagađanja kada bi mogao da bude oslobođen, posle podnošenja žalbe, imajući u vidu njegove godine (napunio je 70), ugled u društvu, ali i činjenicu da je otac maloletnog deteta. Javnost se pita i koliko će puta imati pravo da ga posećuje supruga Karla Bruni.

PODRŠKA PARTIJSKIH DRUGOVA

Mnoge poznate ličnosti iz francuske desnice pružile su podršku osuđenom bivšem šefu države. Tako je predsednica pariskog regiona i kandidatkinja s izbora 2022. godine Valeri Pekres pooručila da je Nikola Sarkozi bio veliki predsednik, da je reformisao zemlju i zaštitio je od kriza, istakavši da je u mislima s njegovom porodicom u ovim za njih teškim trenucima. Brino Retajo, ministar unutrašnjih poslova i šef republikanaca, stranke iz koje dolazi Sarkozi, istakao je prijateljstvo s bivšim predsednikom i pružio mu svu podršku u iskušenjima kroz koja prolazi, izrazivši nadu da će moći da dokaže nevinost. Predsednik Senata Žerar Larše je takođe postavio pitanje odlaska u zatvor pre žalbenog postupka.

KAD KARLA PECA MIRKOFON

U teškim trenucima kroz koje trenutno prolazi, Nikola Sakrozi ima veliku podršku svoje porodice. Svugde se pojavljuje sa suprugom Karlom Bruni, a ona se od njega nije razdvajala ni tokom boravka u sudnici. Stajala je uz supruga i dok se obraćao medijima, odlučna i blago nasmejana, prkoseći stavom sudskoj odluci. U jednom trenutku je, prolazeći pored novinara, elegantnim potezom skinula sunđer s mikrofona medijske kuće "Medijapar" koja je prva pokrenula aferu s "Gadafijevim milionima", i lagano nastavila dalje da prati muža.