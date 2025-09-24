GAZI JE POTREBNO VIŠE OD VOJNOG REŠENJA: Makron u NJujorku upozorio Trampa

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je u utorak na bilateralnom sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na mariganama Generalne skupštine UN u Njujorku da je Gazi potrebno više od vojnog rešenja i da je potrebno fokusirati se na budućnost enklave.

Foto: AP Photo/Michel Euler

- Niko ne zaboravlja 7. oktobar. Ali posle skoro dve godine rata, kakav je rezultat? Još jednom, ubijaju najviše vođe Hamasa. To funkcioniše. Ovo je veliko dostignuće, ali istovremeno, imate onoliko boraca Hamasa koliko ste imali prvog dana. Dakle, ne funkcioniše 'demontaža' Hamasa", rekao je Makron. On je ocenio da to nije pravi način da se nastavi i da je za Gazu potreban "potpuni proces - ističući potrebu za planom za enklavu "za sutradan".

Francuski predsednik je naglasio da je potrebno osloboditi sve taoce, postići prekid vatre, dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu i stabilizovati enklavu. Tramp je otpočeo bilateralni sastanak hvaleći Makronove diplomatske napore, ističući da mu je francuski predsednik pomogao u sprečavanju globalnih sukoba.

- Emanuel mi je zapravo pomogao u nekoliko ratova - rekao je Tramp, odgovarajući na Makronovu nedavnu opasku da bi Tramp mogao da osvoji Nobelovu nagradu za mir ako okonča rat u Gazi, preneo je CNN.

Kada je Tramp upitan o svojim najnovijim izjavama u kojima je palestinsku državnost nazvao "poklonom Hamasu", on je ponovio svoj stav, tvrdeći da takav potez odaje počast terorističkoj organizaciji.

- Pa, mislim da to odaje počast Hamasu, a to ne možete da uradite zbog 7. oktobra. Ne možete to da uradite. Ali želimo da nam se vrate taoci - rekao je Tramp, aludirajući na napad Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine.

Makron, koji je sedeo pored Trampa, naglasio je da priznavanje palestinske države ne znači ignorisanje napada Hamasa, podsećajući na razliku između političkog priznavanja palestinskog prava na postojanje i nasilnih akcija militantnih grupa. Francuska i nekoliko drugih zapadnih zemalja su zvanično su u ponedeljak priznale palestinsku državu u okviru UN.

(Tanjug)