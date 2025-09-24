GAZI JE POTREBNO VIŠE OD VOJNOG REŠENJA: Makron u NJujorku upozorio Trampa
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je u utorak na bilateralnom sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na mariganama Generalne skupštine UN u Njujorku da je Gazi potrebno više od vojnog rešenja i da je potrebno fokusirati se na budućnost enklave.
- Niko ne zaboravlja 7. oktobar. Ali posle skoro dve godine rata, kakav je rezultat? Još jednom, ubijaju najviše vođe Hamasa. To funkcioniše. Ovo je veliko dostignuće, ali istovremeno, imate onoliko boraca Hamasa koliko ste imali prvog dana. Dakle, ne funkcioniše 'demontaža' Hamasa", rekao je Makron. On je ocenio da to nije pravi način da se nastavi i da je za Gazu potreban "potpuni proces - ističući potrebu za planom za enklavu "za sutradan".
Francuski predsednik je naglasio da je potrebno osloboditi sve taoce, postići prekid vatre, dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu i stabilizovati enklavu. Tramp je otpočeo bilateralni sastanak hvaleći Makronove diplomatske napore, ističući da mu je francuski predsednik pomogao u sprečavanju globalnih sukoba.
- Emanuel mi je zapravo pomogao u nekoliko ratova - rekao je Tramp, odgovarajući na Makronovu nedavnu opasku da bi Tramp mogao da osvoji Nobelovu nagradu za mir ako okonča rat u Gazi, preneo je CNN.
Kada je Tramp upitan o svojim najnovijim izjavama u kojima je palestinsku državnost nazvao "poklonom Hamasu", on je ponovio svoj stav, tvrdeći da takav potez odaje počast terorističkoj organizaciji.
- Pa, mislim da to odaje počast Hamasu, a to ne možete da uradite zbog 7. oktobra. Ne možete to da uradite. Ali želimo da nam se vrate taoci - rekao je Tramp, aludirajući na napad Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine.
Makron, koji je sedeo pored Trampa, naglasio je da priznavanje palestinske države ne znači ignorisanje napada Hamasa, podsećajući na razliku između političkog priznavanja palestinskog prava na postojanje i nasilnih akcija militantnih grupa. Francuska i nekoliko drugih zapadnih zemalja su zvanično su u ponedeljak priznale palestinsku državu u okviru UN.
(Tanjug)
Preporučujemo
MAKRONA ZAUSTAVILI NjUJORŠKI POLICAJCI: Izvinite msje, Tramp ima prednost (VIDEO)
23. 09. 2025. u 12:08
"TO NIJE DOVOLjNO!" Medeved poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN
23. 09. 2025. u 22:53
ZELENSKI: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini nakon završetka rata
23. 09. 2025. u 23:21
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)