TRAMP TRESE EVROPU PRED UN: Vaše zemlje idu dođavola
ZAPADNA Evropa je na ivici kolapsa, jer migranti donose nasilje, izjavio je američki lider Donald Tramp na otvaranju nedelje visokog nivoa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
On je takođe dodao da UN ne rešavaju probleme, već stvaraju nove - uključujući ilegalne migrante koji se infiltriraju u mirne zemlje.
Tramp je poručio da evropske zemlje klize u pakao zbog nekontrolisane imigracije.
- Vreme je da se okonča neuspeli eksperiment sa otvorenim granicama. Morate ga okončati sada. Verujte mi, zaista razumem ove probleme. Vaše zemlje idu dođavola. U Americi smo preduzeli odlučne mere da brzo okončamo nekontrolisane migracije - zaključio je američki lider.
