TRAMP TRESE EVROPU PRED UN: Vaše zemlje idu dođavola

23. 09. 2025. u 17:33

ZAPADNA Evropa je na ivici kolapsa, jer migranti donose nasilje, izjavio je američki lider Donald Tramp na otvaranju nedelje visokog nivoa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

On je takođe dodao da UN ne rešavaju probleme, već stvaraju nove - uključujući ilegalne migrante koji se infiltriraju u mirne zemlje.

Tramp je poručio da evropske zemlje klize u pakao zbog nekontrolisane imigracije.

- Vreme je da se okonča neuspeli eksperiment sa otvorenim granicama. Morate ga okončati sada. Verujte mi, zaista razumem ove probleme. Vaše zemlje idu dođavola. U Americi smo preduzeli odlučne mere da brzo okončamo nekontrolisane migracije - zaključio je američki lider.

