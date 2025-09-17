ŽENA DA BUDE NA ČELU BELORUSIJE? Lukašenko izneo svoj stav, pa šokirao sve
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da razmatra potencijalne buduće predsedničke kandidate i izrazio sumnju da bi žena mogla da vodi Belorusiju.
- Izuzetno poštujem žene i bio bih srećan kada bi se pronašla takva žena koja bi sada mogla da postane predsednica - citirala je Lukašenka u sredu državna novinska agencija Belta.
Takođe je napomenuo da je posao predsednika izuzetno težak i velika odgovornost.
- Takođe tražim buduće predsednike u društvu i želim da ih vidim. Ali razmatram mnoge ljude i vidim da je jednostavno nemoguće to izvesti... Potrebno je vreme da nova osoba postane predsednik, čak i ako se nije takva rodila. Ako po prirodi nemate prednosti predsednika, nemojte se ni truditi da dolazite u Belorusiju - rekao je Lukašenko.
Takođe je izjavio da biti predsednik zemlje znači odustajanje od ličnog života.
- Ako želite da budete pravi predsednik, zaboravite da imate bilo kakav život. A kamoli lični život – predsednik ne može imati takav koncept - rekao je Lukašenko.
Naglasio je da je situacija oko Belorusije trenutno veoma teška i da bi bilo poželjno da ta osoba bude „snažan čovek koji je definitivno ugledao svetlost dana“.
- To je moje gledište. Čovek koji ima ogromno poštovanje prema ženama. Žene su savršen primer prirode. Međutim, verujem da ih danas ne možemo bacati u ovaj 'vrući tiganj' - rekao je predsednik.
(RIA Novosti)
