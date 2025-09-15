AMERIČKA VOJSKA OPET NAPALA, IMA POGINULIH: Tramp se odmah oglasio

AMERIČKA vojska je ubila tri osobe u još jednom smrtonosnom napadu na brod u međunarodnim vodama oko Južne Amerike koji je navodno prevozio ilegalne narkotike iz Venecuele, rekao je predsednik Donald Tramp u objavi na Truth Social u ponedeljak.

Foto: Printskrin

- Jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele DRUGI kinetički udar na pozitivno identifikovane, izuzetno nasilne kartele za trgovinu drogom i narkoteroriste u zoni odgovornosti Južne komande. Udar se dogodio dok su se ovi potvrđeni narkoteroristi iz Venecuele nalazili u međunarodnim vodama i prevozili ilegalne narkotike (Smrtonosno oružje za trovanje Amerikanaca!) na putu ka SAD - rekao je Tramp.

- Ovi izuzetno nasilni karteli za trgovinu drogom PREDSTAVLjAJU PRETNjU po nacionalnu bezbednost SAD, spoljnu politiku i vitalne interese SAD. U napadu su ubijena 3 muška terorista. Nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u ovom napadu. ZAPAMTITE OVO - AKO PREVOZITE DROGE KOJE MOGU UBITI AMERIKANCE, MI VAS LOVIMO! Ilegalne aktivnosti tih kartela decenijama su imale POGUBNE POSLEDICE za američke zajednice, usmrtivši milione američkih građana. NE VIŠE - dodao je Tramp.

Današnje saopštenje dolazi nešto manje od dve nedelje nakon što je američka vojska ubila 11 osoba u napadu navodno povezanom sa venecuelanskom bandom Tren de Aragua.

Trampova administracija je pružila malo detalja o akciji. Kada je zamoljen da odgovori nekoliko dana nakon napada, ministar odbrane Pit Hegset je odbio da pruži bilo kakve detalje i rekao je da SAD imaju "apsolutno i potpuno ovlašćenje da to sprovedu".

(Telegraf)