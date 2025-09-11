OPSEDNUT MASOVNIM UBICAMA: Dečak (13) pripremao masakr u školi - ovo je arsenal oružja koji je policija pronašla u njegovoj kući (FOTO)

DEČAK je uhapšen pod optužbom za nezakonito posedovanje vatrenog oružja i upućivanje pretnji pošto su pronašli objave na društvenim mrežama o namerama za ubistvo i zaplenili 23 komada oružja i municiju iz njegove kuće.

Foto: pixabay

Policija potvrdila da je zaplenila ukupno 23 komada oružja (puške i pištolji), u kući jednog 13-godišnjeg dečaka, koji je opsednut masovnim ubicama u školama.

Dečak je uhapšen u okrugu Pirs u Vašingtonu, južno od Sijetla pod optužbom za nezakonito posedovanje vatrenog oružja i upućivanje pretnji pošto su, kako kažu, pronašli objave na društvenim mrežama o namerama za ubistvo i zaplenili 23 komada oružja i municiju iz njegove kuće.

Dečak se na sudu za maloletnike izjasnio da nije kriv po ukupno pet tačaka optužnice, od kojih su četiri krivična dela, i naređeno mu je da ostane u pritvoru, prenela je agencija AP.

Specijalni tim je upao u njegovu kuću i uhapsio ga oko 1 sat ujutru u subotu. Njegova majka je rekla televizijskoj stanici u Sijetlu da njihov sin nije imao nameru da bilo koga povredi.

Police say they seized 23 guns from the home of a 13-year-old who appeared to idolize mass shootershttps://t.co/iY6m4MNF7N pic.twitter.com/3DyMt8apda — Greg Todd 🗳️ (@GregTodd_) September 10, 2025

Taktičke puške su bile postavljene na zidove, a pištolji su pronađeni neobezbeđeni po celoj kući. U dečakovoj sobi u rancu ispod staništa kornjača nalazili su se časopisi u proširenoj realnosti (AR) sa natpisima koji se odnose na masovne pucnjave, uključujući pucnjavu 1999. godine u srednjoj školi Kolumbajn u Koloradu.

Istražitelji su rekli da su takođe pronašli "ono što je izgledalo kao lice poznatog masovnog strelca postavljeno u crtež" i da je u objavama na društvenim mrežama još iz juna pokazivao oružje i oblačio se u odeću masovnih ubica iz škola.

- Kada napunim 21 godinu, ubijaću ljude. Gotovo je! Moje vreme je skoro stiglo - naveo je u svojim objavama.

Istraga protiv njegovih roditelja se nastavlja, rekla je zamenica šerifa Karli Kapeto.

- Još obavljamo ispite i na kraju će biti na tužiocu da odluči da li će optužiti roditelje za nepravilno skladištenje i čuvanje vatrenog oružja ili druge zločine koje smatraju prikladnim - navela je ona.

Agencija AP generalno ne identifikuje maloletnike koji se suočavaju sa krivičnim prijavama. Optužbe protiv dečaka uključuju pretnju bombardovanjem ili oštećenjem imovine, nezakonito posedovanje vatrenog oružja i nezakonito posedovanje vatrometa.

Prema zakonu države Vašington, osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je posedovanje vatrenog oružja osim u određenim okolnostima, uključujući lov, kurseve bezbednog rukovanja vatrenim oružjem i takmičenja u gađanju.

(Telegraf)