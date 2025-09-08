NAPADAČI UŠLI U AUTOBUS, PA OTVORILI VATRU NA PUTNIKE Veliki broj mrtvih i ranjenih u pucnjavi u Jerusalimu, dva napadača neutralisana (VIDEO)
NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 11 je povređeno u pucnjavi koja se dogodila jutros na ulazu u Jerusalim.
Prema prviom informacijama, napadači su ušli u autobus i počeli da pucaju na putnike.
Prema prvim informacijama, pet osoba je u kritičnom stanju.
Na snimci9ma koji kruže mrežama vidi se da je na licu mesta prisutan veliki broj policije.
Dva napadača su neutralisana.
Prema pisanju portala Tajms of Izrael sumnja se da se radi o terorističkom napadu.
Izraelska nacionalna služba za hitnu medicinsku pomoć Magen David Adom je saopštila da je šest osoba, koje su ranjene vatrenim oružjem na raskrsnici Ramot na ulazu u Jerusalim, u teškom stanju.
Prema preliminarnim izveštajima policije, napad su izvršila najmanje dva naoružana napadača.
(Telegraf)
