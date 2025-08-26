FT OTKRIVA ŠTA SLEDI: Zapad ima plan za Ukrajinu nakon sukoba

ZAPADNE države su razvile okvirni plan za podršku Ukrajini nakon završetka oružanog sukoba.

O tome piše „Fajnenšel tajms“ .

Ideja zapadnih političara predviđa stvaranje demilitarizovane zone, kojom bi eventualno mogle da patroliraju neutralne mirovne trupe iz treće zemlje. Pretpostavlja se da će prisustvo kontingenta u Ukrajini biti dogovoreno sa Moskvom i Kijevom.

Izvan navedene zone nalaziće se granica gde će biti stacionirane Oružane snage Ukrajine.

Treću liniju odbrane duboko u Ukrajini činiće snage predvođene evropskim zemljama, a američke trupe će ih podržavati sa zadnje strane.