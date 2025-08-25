LAVROV AMERIKANCIMA DEŠIFROVAO ZNAČENJE SSSR: Ima veze sa srcem i pameti
MOSKVA nema nikakvu nameru da obnovi Sovjetski savez, ali je savršeno normalno da ljudi u njemu rođeni osećaju nostalgiju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Lavrov je dao ekskluzivni intervju za američku TV stanicu "En-Bi-Si Njuz", tokom kojeg su ga pitali, između ostalog, i o duksu sa natpisom "SSSR" u kojem se pojavio na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci.
-Da li ste na taj način signalizirali želju Rusije da obnovi Sovjetski Savez? pitala je Lavrova američka novinarka Kristin Velker.
-Ne. Rođeni smo u Sovjetskom Savezu. Ruski predsednik (Vladimir) Putin je više puta rekao da oni koji ne žale zbog raspada SSSR-a nemaju srca, ali oni koji žele da ga obnove nemaju mozga, odgovorio je Lavrov.
Rusija je priznala sve bivše sovjetske republike kao nezavisne države i razvija odnose sa njima kao takvima, dodao je šef ruske diplomatije.
-Što se tiče SSSR-a. Ako se ne sećate svojih korena, ako nemate nostalgična sećanja na detinjstvo, mladost, prvu ljubav, prijatelje, onda teško da zaista predstavljate čovečanstvo i ljudske vrednosti, izjavio je Lavrov.
On je Velkerovoj objasnio da postoji razlika između sećanja na svoju prošlost i učitavanja u to neke namere da se sve oko sebe osvaja vojnim putem.
Lavrov se u intervjuu za "En-Bi-Si" osvrnuo i na ruski stav o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, mirovne pregovore sa SAD, te odnosima sa EU.
(rt.rs)
