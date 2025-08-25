Svet

LAVROV AMERIKANCIMA DEŠIFROVAO ZNAČENJE SSSR: Ima veze sa srcem i pameti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 21:33

MOSKVA nema nikakvu nameru da obnovi Sovjetski savez, ali je savršeno normalno da ljudi u njemu rođeni osećaju nostalgiju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ АМЕРИКАНЦИМА ДЕШИФРОВАО ЗНАЧЕЊЕ СССР: Има везе са срцем и памети

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Lavrov je dao ekskluzivni intervju za američku TV stanicu "En-Bi-Si Njuz", tokom kojeg su ga pitali, između ostalog, i o duksu sa natpisom "SSSR" u kojem se pojavio na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci.

-Da li ste na taj način signalizirali želju Rusije da obnovi Sovjetski Savez? pitala je Lavrova američka novinarka Kristin Velker.

-Ne. Rođeni smo u Sovjetskom Savezu. Ruski predsednik (Vladimir) Putin je više puta rekao da oni koji ne žale zbog raspada SSSR-a nemaju srca, ali oni koji žele da ga obnove nemaju mozga, odgovorio je Lavrov.

Rusija je priznala sve bivše sovjetske republike kao nezavisne države i razvija odnose sa njima kao takvima, dodao je šef ruske diplomatije.

-Što se tiče SSSR-a. Ako se ne sećate svojih korena, ako nemate nostalgična sećanja na detinjstvo, mladost, prvu ljubav, prijatelje, onda teško da zaista predstavljate čovečanstvo i ljudske vrednosti, izjavio je Lavrov.

On je Velkerovoj objasnio da postoji razlika između sećanja na svoju prošlost i učitavanja u to neke namere da se sve oko sebe osvaja vojnim putem.

Lavrov se u intervjuu za "En-Bi-Si" osvrnuo i na ruski stav o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, mirovne pregovore sa SAD, te odnosima sa EU.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa