KULJA GUST DIM, ČUJU SE EKSPLOZIJE: Strašan požar u Hamburgu ima povređenih (VIDEO)

VELIKI požar izbio je popodne u luci u Hamburgu, najvećoj u Nemačkoj.

Foto: Profimedia

Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se videti kilometrima daleko.

Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica.

U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz plinskih boca, koje navodno sadrže azot-oksid.

🔥 Update Hamburg-Veddel:

Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.



👉 Verletzte bestätigt

👉 A1 zwischen Norderelbe & Moorfleet voll gesperrt, lange Staus

👉 Polizei & Nina-App warnen vor Rauch#Hamburg #Großbrand #A1 #Veddel pic.twitter.com/nevMNjJsvu — Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) August 25, 2025

Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povređenih.

Portparol policije rekao je da su delovi ruševina leteli sve do autoputa, te da u tom području ima i povređenih.

Požar je, izgleda, zahvatio najmanje još jednu halu.

Vatrogasci su na terenu sa više ekipa i dizalicama, ali zbog letećih krhotina još nisu mogli da priđu samom požarištu. Navodno je pogođeno i jedno interventno vozilo.

Reporterima i policiji sa lica mesta potvrđeno je da su delovi pogodili i vozila u pokretu. Prema dosadašnjim informacijama, broj žrtava je manji od deset.

(Bild.de)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori