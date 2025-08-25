KULJA GUST DIM, ČUJU SE EKSPLOZIJE: Strašan požar u Hamburgu ima povređenih (VIDEO)
VELIKI požar izbio je popodne u luci u Hamburgu, najvećoj u Nemačkoj.
Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se videti kilometrima daleko.
Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica.
U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz plinskih boca, koje navodno sadrže azot-oksid.
Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povređenih.
Portparol policije rekao je da su delovi ruševina leteli sve do autoputa, te da u tom području ima i povređenih.
Požar je, izgleda, zahvatio najmanje još jednu halu.
Vatrogasci su na terenu sa više ekipa i dizalicama, ali zbog letećih krhotina još nisu mogli da priđu samom požarištu. Navodno je pogođeno i jedno interventno vozilo.
Reporterima i policiji sa lica mesta potvrđeno je da su delovi pogodili i vozila u pokretu. Prema dosadašnjim informacijama, broj žrtava je manji od deset.
(Bild.de)
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
