RUSKI filozof i politički analitičar Aleksandar Dugin otvoreno poručuje: aktuelni pokušaji Donalda Trampa da izdejstvuje prekid vatre u Ukrajini osuđeni su na neuspeh, jer iza Kijeva stoji jedinstveni blok moćnih aktera koje Tramp ne može da razbije.

AP Photo/Alex Brandon

Po njemu, „Zapad“ danas nije samo Evropska unija i administracija Vladimira Zelenskog, već i polovina američkog političkog establišmenta – Demokratska partija, ali i dominantna neokonzervativna frakcija unutar same Republikanske partije. Ta struktura, tvrdi Dugin, ne ostavlja ni najmanji prostor za kompromisne inicijative koje bi mogle zadovoljiti Moskvu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

“Zapad” je jedinstveni blok

Ruski filozof Aleksandar Dugin otvoreno tvrdi da je pojam “Zapad” danas kohezivna sila sastavljena od:

*Evropske unije (EU),

*Vladimira Zelenskog,

*Demokratske partije SAD, uz poseban uticaj neokonzervativaca iz Republikanske partije,

i značajnog dela američke javnosti.

Dugin naglašava da Trampova ideja o „zamrzavanju sukoba“ na Zapadu zvuči kao prihvatljivo rešenje, ali da se u ruskoj perspektivi takav scenario tumači kao poraz. On objašnjava da, dok se u zapadnim medijima priča o zastoju i slabostima ruske vojske, u realnosti Moskva sve sigurnije vodi operacije, pa čak i preuzima stratešku inicijativu na terenu. Upravo zbog tog sve izraženijeg samopouzdanja, ruski stav o pregovorima ostaje čvrst – kompromis dolazi samo pod uslovima koje definiše Kremlj.

Američki list blizak upravo ovima koje Dugin pomnje, The Wall Street Journal, juče je pisao da su Trampovi napori da pokrene direktne pregovore Putina i Zelenskog praktično propali u roku od samo nekoliko dana. Ni pokušaj da se dogovori susret dvojice lidera uz posredovanje Vašingtona nije uspeo, a dodatno komplikovana situacija oko stare odjednom oživljene ideje o slanju zapadnih mirovnih snaga na ukrajinsku teritoriju samo je učvrstila stav Moskve da su takvi potezi neprihvatljivi. Na to je pre nekoliko dana ponovo ukazao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, poručivši da „strane trupe na teritoriji Ukrajine neće biti tolerisane ni u kom obliku“.

Dugin takođe podseća da se unutar SAD vodi svojevrsni „hladni rat“ između Trampove populističke baze (MAGA) i establišmenta koji još uvek kontroliše ključne poluge moći. Ta borba je, kako navodi, već izgubljena u nekoliko ključnih tačaka – od krize na Bliskom istoku do medijskih afera poput „Epštajnovog spiska“.

U praksi, to znači da su politički veterani poput Lindsija Grema i drugih neokonzervativaca i dalje ti koji diktiraju kurs Vašingtona prema Moskvi i Kijevu. Zahtevi za dodatnih 58 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i predlozi da se Rusija proglasi „državom sponzorom terorizma“, potvrđuju da američki establišment ne pokazuje spremnost za deeskalaciju.

Evropa, sa svoje strane i u koordinaciji sa pomenutima, ne zaostaje u zaoštravanju pozicije. Više članica EU aktivno razvija mehanizme za dugoročne bezbednosne garancije Ukrajini, uključujući i planove za slanje vojnih kontingenata na teritorije pod kontrolom Kijeva. Iako se ti planovi na Zapadu predstavljaju kao korak ka stabilizaciji regiona, Moskva ih doživljava kao direktnu provokaciju koja bi mogla da proširi konflikt i gurne kontinent u mnogo ozbiljniju krizu.

Iz ovakve perspektive, zaključuje Dugin, Tramp se nalazi u političkom ćorsokaku. I kada bi iskreno želeo da postigne dogovor sa Moskvom, ne bi mogao da nametne uslove koji bi makar delimično zadovoljili ruske interese, jer Zapad kao celina jednostavno ne dozvoljava prostor za kompromis. Umesto smirivanja tenzija, sukob se produbljuje, a svaka nova inicijativa Vašingtona i Brisela – od mirovnih planova do novih paketa sankcija – Moskvi potvrđuje da vreme radi u njenu korist.

Sumiranje Duginove analize

Element Zaključak Dugina

Zapad kao entitet * EU + Zelenski + Demokrate + neokonzervativci

Trampovi pokušaji * Propašće zbog unutrašnje i spoljašnje opozicije

SAD pod pritiskom * Grem, Blumendal, Kelog – zahtevaju eskalaciju

EU inicijative * Garancije i planovi sa vojnim prisustvom

Ruski odgovor * Neće tolerisati strane trupe ni sastanke bez jasnih uslova

U finalu, ova analiza otkriva ono što mnogi geopolitički posmatrači već godinama nagoveštavaju: ukrajinska kriza nije samo sukob dve zemlje, već ogledalo dubokih tektonskih podela u globalnom poretku. Duginova poruka je jasna – dok Zapad održava jedinstven front i gura Ukrajinu u beskonačan rat iscrpljivanja, Rusija sve odlučnije koristi vreme da konsoliduje svoje resurse i preoblikuje svoju poziciju u svetskoj politici.

oruzjeonline.com

