BEZ KINE NEMA MIRA NIGDE U SVETU: Lukašenko uveren da Peking može biti garant bezbednosti u Ukrajini

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da Kina može da bude garant u sklopu procesa rešavanja ukrajinske krize.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Kada je reč o garancijama bezbednosti pominju se stalne članice SB UN. Pominju se SAD, Kina i druge moćne evropske zemlje koje nisu članice SB UN, da pruže bezbednosne garancije, naveo je beloruski predsednik, prenosi Belta.

Podsetio je i da Vladimir Zelenski ne želi da Kina bude među garantima jer, navodno, ta zemlja nije sprečila oružani sukob.

-Svašta! Kina je bila dužna da se umeša i spreči sukob... Ti si bio dužan da učiniš sve da ne dođe do rata. A ako Kina ne bude garant... To je zemlja koja je stalna članica Saveta bezbednosti i znate da je bez Kine teško osigurati mir bilo gde u svetu. Tako da Zelenski, pre nego što mu nešto izleti, treba malo da razmisli, naveo je Lukašenko.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp je u intervjuu za televiziju „Foks njuz“ 19. avgusta izjavio da Francuska, Nemačka i Velika Britanija žele da rasporede vojne snage na teritoriji Ukrajine, a takođe naglasio da, dok on predvodi američku administraciju, američkih vojnika u Ukrajini neće biti.

Prema rečima zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marije Zaharove, Rusija ne prihvata nikakve scenarije koji podrazumevaju pojavu vojnog kontingenta zemalja NATO-a na teritoriji Ukrajine, jer nose rizik od nekontrolisane eskalacije sukoba.

LUKAŠENKO: NIKAD NISMO BILI BLIŽE MIRU U UKRAJINI

Beloruski predsednik je istakao da je ruska vojska u ofanzivi na čitavoj lini fronta.

-Ruska vojska je u ofanzivi na čitavom delu fronta u zoni Specijalne vojne operacije, stanje je opasno za Kijev i potrebno je da zaključi mir, rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, mir u Ukrajini nikad nije bio bliži.

-Nikad nismo bili bliži tome da se okonča sukob u Ukrajini i da se postigne dogovor o miru, rekao je Lukašenko.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori