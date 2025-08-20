DOK PREGOVARAJU TRAMP I PUTIN:Ruski tenkovi i padobranci napreduju, a „koalicija voljnih” ponovo „šalje trupe u Ukrajinu”

NA severoistoku i jugu Ukrajine istovremeno se odvijaju ključne epizode koje, posmatrano zajedno, ukazuju na promenu dinamike sukoba.

Foto Tanjug/MoD Rusije

Na kupjanskom pravcu ruske oklopne jedinice ušle su u grad i probile se do stanice Zaoskolje, dok se na jugoistoku, u Donbasu, jedinice 98. vazdušno-desantne divizije (VDV) beleže prodor u utvrđenoj zoni ukrajinske vojske kod Časovog Jara.

Paralelno s tim, na hersonskom sektoru intenzivirani su vazdušni i dron-udari na desnoj obali Dnjepra i u ostrvskoj zoni, uključujući napade na objekte energetske infrastrukture.

U političko-bezbednosnoj sferi, evropski medijski navodi o mogućem slanju multinacionalnih kontingenata u Ukrajinu pod okriljem novih „garancija bezbednosti” podižu ulog i otvaraju pitanje sudbine potencijalnih mirovnih aranžmana.

KUPJANSK: BORBE KOD STANICE ZAOSKOLjE I POKUŠAJ OPERATIVNOG OBUHVATA

Prema izveštajima sa lica mesta, ruske oklopne grupe probile su se u Kupjansk i preuzele kontrolu nad stanicom Zaoskolje, čime su, uz stalni pritisak na komunikacijske čvorove, dodatno narušile ukrajinsku logistiku u gradu i oko njega. U samom urbanom prostoru prijavljeni su bliski okršaji; zabeleženo je da je na pasažu Lermontova ukrajinski tenkovski napad odbijen, dok su ruske jurišne grupe nastojale da prošire mostobrane u blizini železničkog čvorišta.

Istovremeno, ruske snage su ušle u Sobilevku (oblast Harkova) na zapadnim prilazima Kupjansku, nastojeći da grad obiđu s boka i stvore lokalne klješta. Ukoliko bi takav manevar bio stabilizovan, on bi ugrozio preostale linije snabdevanja ukrajinskog garnizona, čime bi se stvorili uslovi za operativno okruženje. Prethodnih dana već su se pojavljivali navodi da je grad faktički „u poluokruženju”, što objašnjava seriju ukrajinskih kontraudara u pokušaju da se održe komunikacije i spreči zatvaranje prstena.

Za sada, taktika podrazumeva ubacivanje jurišnih grupa i čišćenje tačkastih uporišta u samom Kupjansku, uz artiljerijsku i dron-podršku. Cilj je da se neutralizuju žarišta otpora na prilazima, kako bi se omogućilo zatezanje obruča. Ukoliko pritisak potraje, dalji razvoj događaja zavisiće od tempa rotacije jedinica, količine municije i sposobnosti ukrajinske strane da održi mostove, prelaze i bočne puteve ka gradu.

Foto MO Rusije/Tanjug/AP

DONBAS: 98. VDV I KOMBINOVANA OPERACIJA KOD ČASOVOG JARA

U donjeckom sektoru, 98. vazdušno-desantna divizija izvela je kombinovanu jurišnu operaciju na utvrđenu zonu ukrajinskih snaga u blizini Časovog Jara. Koncept je uključio zemaljske jurišne grupe u sprezi sa BPLA (bespilotnim letelicama) koje su obezbeđivale izviđanje, korekciju vatre i potiskivanje tačaka otpora. Korišćenje dronova za precizno uočavanje vatrenih pozicija i koordinaciju napredovanja omogućilo je prodor u utvrđeni pojas i njegovo zauzimanje.

RUSKE VDV JEDINICE

Obim operacije i širina fronta i dalje se preciziraju, dok lokalni izvori navode da na periferiji zone i dalje traju sudari. Ipak, format upotrebe VDV sa snažnom dron-komponentom potvrđuje trend u kojem se specijalizovane jurišne formacije oslanjaju na BPLA-nadzor, FPV-udare i tačno navodjenje artiljerije u urbanim i prigradskim uslovima.

HERSONSKI PRAVAC: SU-34, FAB-3000 I NAPADI NA ENERGETIKU

Na hersonskom sektoru ruske snage su, prema dostupnim izvorima, nastavile udare na desnoj obali Dnjepra i u ostrvskom pojasu, ciljajući ukrajinske položaje i kritičnu infrastrukturu. Do kraja jula, posle višemesečnih borbi, jurišne grupe su zauzele tehnološke objekte u južnom segmentu srušenog železničkog mosta kod Aljoški.

Od početka avgusta, Su-34 su izvele seriju naleta na ostrvo Korabel i most koji ga povezuje sa ukrajinskim položajima u okupiranom delu Hersona; u više navrata pominje se upotreba FAB-3000 sa UMPK kompletima. I pored velikih kalibara, potpuno rušenje ključne veze još nije postignuto.

Foto telegram via bulgarianmilitary.com

Paralelno, primenjeni su dronovi sa optičko-vlaknastim vođenjem protiv autotransformatora na podstanicama u Hersonu, uz precizna oštećenja i navodne udare i na mašinsku salu Hersonske TE-toplane. Takva veza komandovanja preko optičkog kabla smanjuje ranjivost na radio-ometanje, što povećava verovatnoću pogotka protiv stacionarnih ciljeva.

Početkom avgusta ukrajinska strana je, kako se navodi, više puta pokušala prebacivanje ljudstva na levu obalu Dnjepra, ali su prelasci završeni neuspešno uz potvrđene gubitke. I pored ovog intenziviranja, Herson ostaje sekundarni front u odnosu na Donbas, uz niži intenzitet borbenih dejstava i epizodična pojačanja u zavisnosti od situacije na severoistoku.

„KOALICIJA VOLjNIH” I NOVE „GARANCIJE BEZBEDNOSTI”: POLITIČKI RAM ZA RATNE VESTI

Na političkom nivou, evropski medijski navodi od 19. avgusta ukazuju na radne konsultacije o ponovnom mogućem slanju francuskog i britanskog kontingenta u Ukrajinu, uz potencijalni pristup još oko deset zemalja u nekom obliku multinacionalne misije. Neslužbene informacije pominju „koaliciju voljnih” i paket „garancija bezbednosti” koje bi imale sličnosti sa članom 5 NATO, ali bez formalnog članstva.

U istom medijskom okviru navodi se i da bi garancije mogle biti potpisane u narednih deset dana, dok ruska strana tradicionalno opisuje dislokaciju stranih trupa u Ukrajini kao „crvenu liniju”. Ukoliko bi se takav model zaista materijalizovao, on bi komplikovao sve potencijalne mirovne aranžmane između Moskve i Kijeva, a u operativnom smislu stvorio novi nivo rizika od incidenta sa međunarodnim posledicama.

Za sada, zvaničnih komentara ruskog Ministarstva odbrane ili ukrajinskog Generalštaba o gore navedenim tačkama nema, što ostavlja prostor za dalja tumačenja, ali i za medijsku eskalaciju. U praksi, svako uvođenje trećih aktera na teren ili formalizacija ovakvih bezbednosnih garancija proširila bi mapu rizika i potencijalno ubrzala odluke na frontu, posebno na mestima gde se već stvara operativni pritisak (Kupjansk, Časov Jar).

ŠTA SLEDEĆE?

Ako se ritam na kupjanskom i donbaškom pravcu održi — uz povremene udarne cikluse na Dnjepru i infrastrukturi — sledeće sedmice mogu doneti nove lokalne proboje i prisilna pregrupisavanja sa ukrajinske strane. Ključni indikatori biće:

*stabilizacija ruskih mostobrana i logističko vezivanje ukrajinskih grupa u i oko Kupjanska,

*održivost novog osvojenog utvrđenog sektora kod Časovog Jara,

*efikasnost udara na mostove/ostrva i energetske čvorove oko Hersona,

*i, na političkom planu, konkretizacija ili demantiji oko „koalicije voljnih” i pisanih garancija.

Za sada, celina slika izgleda kao kontrolisano zatezanje duž većeg dela linije fronta, uz tačkaste pomake koji, spojeni sa potencijalnim političkim preokretom, mogu iznenada da promene operativni ritam rata.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori