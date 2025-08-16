Svet

VELIKA EKSPLOZIJA U RUSIJI: Broje se mrtvi, preko 130 povređenih

V.N.

16. 08. 2025. u 10:55

U SNAŽNOJ eksploziji u fabrici u Rjazanjskoj oblasti Rusije poginulo je 11 ljudi, dok je 130 zadobilo povrede, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

Foto: Profimedia

U saopštenju na Telegramu navodi se da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mestu nesreće, koje se nalazi oko 320 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je u petak da je tragediju izazvao požar koji je izbio u jednoj od radionica fabrike. Uzrok požara još nije utvrđen, kao ni tačno šta se proizvodilo u tom pogonu.

Prema navodima pojedinih ruskih medija, eksploziju je moglo izazvati zapaljenje baruta.

Rjazanjska oblast je i ranije bila meta ukrajinskih dronova koji su ciljali vojnu i privrednu infrastrukturu. U januaru su dronovima gađani velika rafinerija nafte i jedna elektrana u ovoj oblasti.

