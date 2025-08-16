VELIKA EKSPLOZIJA U RUSIJI: Broje se mrtvi, preko 130 povređenih
U SNAŽNOJ eksploziji u fabrici u Rjazanjskoj oblasti Rusije poginulo je 11 ljudi, dok je 130 zadobilo povrede, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.
U saopštenju na Telegramu navodi se da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mestu nesreće, koje se nalazi oko 320 kilometara jugoistočno od Moskve.
Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je u petak da je tragediju izazvao požar koji je izbio u jednoj od radionica fabrike. Uzrok požara još nije utvrđen, kao ni tačno šta se proizvodilo u tom pogonu.
Prema navodima pojedinih ruskih medija, eksploziju je moglo izazvati zapaljenje baruta.
Rjazanjska oblast je i ranije bila meta ukrajinskih dronova koji su ciljali vojnu i privrednu infrastrukturu. U januaru su dronovima gađani velika rafinerija nafte i jedna elektrana u ovoj oblasti.
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)