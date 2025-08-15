TRAMPOV AVION SLETEO NA ALJASKU
AVION "Air Force One" u kom je predsednik SAD Donald Tramp sleteo je na Aljasku gde se uskoro održava istorijski rusko-američki samit.
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaju se uskoro na Aljasci. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu.
Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.
„Razgovori Putina i Trampa mogli bi da traju najmanje 6-7 sati“, saopštio je ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
Delegacija SAD na predstojećem samitu takođe uključuje pet visokih predstavnika: državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Lutnik, direktor CIA Džon Retklif i specijalni predstavnik Stiven Vitkof.
