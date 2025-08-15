SJEDINjENE Američke Države na samitu na Aljasci treba da isključe pitanje ulaska Ukrajine u NATO, izjavila je lider nemačke partije „Savez Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu“ Sara Vagenkneht.

-Na Aljasci SAD treba da skinu sa dnevnog reda pitanje članstva Ukrajine u NATO, izjavila je Sara Vagenkneht za nemačke medije, uoči susreta predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Prema rečima nemačke političarke, rešavanje ovog sukoba bio bi realan predlog za početak pregovora.

Mira, verovatno, neće biti sve dok članstvo u NATO-u ili raspoređivanje NATO snaga u Ukrajini ostaje na dnevnom redu, dodala je Vagenkneht.

-Evropljani i Vladimir Zelenski takođe treba da isključe mogućnost ulaska Ukrajine u NATO i time pokažu da zaista žele mir, konstatovala je Vagenkneht.

Na ovaj način, Vagenkneht podržava stav Rusije da je širenje NATO snaga na Istok uzrok trenutnog sukoba u Ukrajini.

Samit Rusije i SAD

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21.00 po srednjoevropskom vremenu, a biće održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

