NATO STRAHUJE OD OVE RAKETE: Sve što niste znali o ruskoj raketi 9M729 “Novator” (SSC-X-8) koja sada ima domet preko 2500 km! (VIDEO)

RUSKA krstareća raketa 9M729 „Novator“ je deo operativno-taktičkih raketnih sistema (OTRK) „Iskander“ i „Iskander-K“.

Prema tvrdnjama američke strane, ova raketa je navodno kršila Sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kraćeg dometa (INF), iako je zvanično deklarisana maksimalna daljina leta bila 490 kilometara.

Reč je o kopnenoj verziji poznate rakete 3M-14 iz kompleksa „Kalibar-NK“, razvijenoj od strane konstruktorskog biroa „Novator“ iz Jekaterinburga.

U nastavku saznajte kada je ova raketa ušla u naoružanje, kako se koristi i koje su njene ključne tehničke karakteristike.

ISTORIJA RAZVOJA RAKETE 9M729 SSC-X-8 „NOVATOR“

Razvoj ruske krstareće rakete 9M729 „Novator“ započeo je tokom 2000-ih godina. Glavni cilj bio je stvaranje taktičke rakete sposobne za precizne udare na udaljenostima do 500 kilometara i više. Zapadni izvori su upravo ovu sposobnost koristili kao argument da je Rusija prekršila INF sporazum, iako ruska strana to negira pozivajući se na deklarisane domete.

Nakon serije uspešnih testiranja, raketa 9M729 (SSC-X-8 „Novator“) zvanično je uvedena u naoružanje ruske vojske. Ovaj potez izazvao je reakciju Sjedinjenih Američkih Država, koje su optužile Rusiju za kršenje INF sporazuma, što je kulminiralo američkim povlačenjem iz sporazuma u februaru 2019. godine.

ISPITIVANjA RAKETE 9M729 „NOVATOR“

Prva ispitivanja rakete 9M729 SSC-X-8 „Novator“ izvršena su 2008. godine. Tokom narednih godina, raketa je prošla kroz niz tehničkih modifikacija, ali su njeni uspešni testovi doveli do toga da bude zvanično prihvaćena u rusko naoružanje.

Godine 2017, na poligonu Kapustin Jar, izvedeni su punopravni borbeni i obučni lansirni testovi, dok je početkom 2019. godine raketa testirana isključivo putem elektronskih simulacija lansiranja.

RAKETA 9M729 I SPORAZUM INF – AMERIČKE OPTUŽBE I TEHNIČKI DETALjI

Zapadni vojni analitičari veruju da ruska krstareća raketa 9M729 „Novator“ ima stvarni domet daleko veći od 500 kilometara, i da on može dostići čak 2.500 do 3.500 km. Ako su te procene tačne, to bi značilo da 9M729 direktno krši Sporazum o eliminaciji raketa srednjeg i kraćeg dometa (INF), iz kojeg su se SAD povukle upravo zbog navodnog ruskog kršenja.

Operativno-taktički raketni sistem „Iskander-K“ projektovan je za brze, precizne i nepredvidive udare na važne ciljeve duboko unutar neprijateljskih linija. Razvijen je zajedničkim naporima više ruskih konstruktorskih biroa pod rukovodstvom KB Mašinstrojenja iz Kolomne. Sistem za navođenje razvijen je u CNIIGAi (Centar za hidrauliku i automatiku), dok je lansirna platforma delo biroa TsKB „Titan“.

Standardna konfiguracija Iskandera uključuje balističke rakete 9M723-1, ali sistem takođe može koristiti krstareće protivbrodske rakete srednjeg dometa R-500 (poznate i kao 9M728). R-500 je rezultat kombinovanih tehnoloških rešenja iz sovjetskih i ruskih projekata 3M-54 „Kalibar“, RK-55 „Reljef“, H-55 i H-101/102, sa dometom do 500 kilometara. Prvo uspešno testiranje rakete obavljeno je krajem proleća 2007. godine.

TEHNOLOGIJA I BORBENE SPOSOBNOSTI: R-500, 9M729 I NOVE MODIFIKACIJE

Raketa 9M728/R-500 koristi inercijalni navigacioni sistem uparen sa GLONASS/GPS prijemnicima, i može nositi bojnu glavu mase do 500 kg, uključujući i nuklearnu bojevu glavu snage između 10 i 50 kilotona. Ima preciznost (CEP) od svega 5 metara, i može pogađati pokretne ciljeve.

Njena pomorska verzija, namenjena borbi protiv NATO razarača i krstarica, dizajnirana je za neutralisanje pomorske dominacije Zapada. U završnoj fazi leta, raketa se spušta na visinu od 5–10 metara iznad mora, dostiže brzinu do 3 maha, i time postaje veoma teška za presretanje.

Prava revolucija dogodila se kada je raketa 9M729 ušla u upotrebu unutar sistema Iskander-K. Ova modifikacija značajno je povećala domet i preciznost sistema, podižući ga na novi strateški nivo.

Prema američkoj obaveštajnoj zajednici, testiranja rakete započela su 2008. godine, a završena 2014. godine. Interesantno je da je oznaka 9M729 prvobitno potekla iz stranih (zapadnih) izvora, a ne iz zvanične ruske nomenklature.

Raketa je izrađena prema klasičnoj aerodinamičkoj šemi, sa sklopivim krilima u transportno-lansirnom kontejneru. Pogon čini dvostepeni čvrstogorivni startni motor, koji se odbacuje po dostizanju potrebne brzine i visine. Raketa potom aktivira svoj marševski motor.

Sistem upravljanja obuhvata doplerovske senzore za ugao skretanja, u kombinaciji sa GLONASS satelitskom korekcijom, dok završnu fazu vodi aktivna radarska glava sa zaštitom od elektronskog ometanja.

MOTORI, DOMET I AMERIČKO-RUSKI SPOR: ŠTA ZAISTA KRIJE 9M729?

Mnogi stručnjaci smatraju da motor rakete 9M729 koristi isti pogon kao krstareća raketa 3M-14 iz kompleksa „Kalibar-NK“ – konkretno, to je kompaktni, nerazvlačeći turbomlazni motor sa ograničenim resursom, oznake R-95-300/RDK-300, razvijen u Konstruktorskom birou „Sojuz“.

Prema informacijama zapadnih izvora, putanja rakete 9M729, baš kao i kod raketa iz kompleksa 3M-14, programira se unapred na osnovu obaveštajnih podataka o neprijateljskoj PVO i položaju ciljeva. Let se odvija veoma nisko u režimu tišine, čime se uspešno izbegavaju sistemi za detekciju i presretanje.

DOMET, MODIFIKACIJE I NOVA LANSIRNA PLATFORMA

Po konstrukciji, 9M729 je veoma slična raketi 9M728, ali je produžena sa 6,7 na oko 8,1 metar, što je omogućilo povećanje rezervoara za gorivo i značajno veći domet. Zbog duže konstrukcije, nije mogla da koristi klasičnu lansirnu platformu 9P78-1 iz sistema Iskander-K, pa su ruski inženjeri razvili novu verziju – lansirnu jedinicu 9P701 i vozilo za punjenje 9T256, bazirane na višeoosovinskom šasiju MZKT-7930 iz Minska.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RAKETE 9M729 (SSC-X-8 „NOVATOR“)

Tip rakete-Krstareća, kopnenog baziranja

Poreklo-Rusija

Proizvođač-OKB „Novator“

Sistem-Integrisana u 9K720 „Iskander-K“

Dužina-oko 8,1 metar (duža od 9M728)

Prečnik-533 mm

Startna masa-oko 2.500 kg

Bojna glava-Konvencionalna ili nuklearna (10–50 kT)

Težina bojeve glave 500 kg

Navođenje-Inercijalno + GLONASS, aktivna radarska glava za terminalnu fazu

Domet (ruska verzija)-480–490 km

Domet (zapadna procena)-2.500–3.500 km

Visina leta-50–150 metara

Brzina-180–240 m/s (subsonična)

Američki eksperti tvrde da u konvencionalnoj varijanti raketa koristi rasprskavajuće-fugasnu bojevu glavu sa funkcijom vazdušnog detoniranja, istu kao kod 3M-14 „Kalibar“.

SPOR SA SAD I IZLAZAK IZ INF SPORAZUMA

Moskva je više puta istakla da 9M729 ne krši INF sporazum, što je ponovio i portparol predsednika Dmitrij Peskov, odgovarajući na pozive Stejt departmenta da se Rusija odrekne ove rakete.

Vašington, međutim, ostaje pri stavu da raketa krši sporazum iz 1987. godine i traži da se 9M729 ili modifikuje ili povuče. Američka administracija, još od vremena predsednika Obame, ukazuje na navodna kršenja sporazuma, posebno ističući da je Rusija prešla iz faze testiranja u aktivno razmeštanje sistema.

Prema SAD, raketa se već nalazi u naoružanju artiljerijskih i raketnih jedinica, što znači da je u punoj serijskoj proizvodnji i koristi se u okviru raketnog kompleksa 9K720 „Iskander-K“.

RUSKI ODGOVOR I DEMONSTRACIJA: NIJE IH BILO DOVOLjNO

U januaru 2019. godine, ruska vojska je organizovala specijalnu konferenciju, na kojoj je javno prikazala raketu 9M729 „Novator“, iznela tehničke karakteristike i tvrdnje o ograničenom dometu od 480 km. Ipak, SAD nisu poverovale, te su definitivno izašle iz INF sporazuma.

Kao odgovor, Rusija je najavila razvoj unapređene verzije rakete 9M729 sa dometom između 2.000 i 3.000 kilometara, čime je započela novu fazu trke u naoružanju.

