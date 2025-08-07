KINESKA MAFIJA NA METI POLICIJE: Službe bezbednosti u Italiji krenule da masovno hapse kriminalce

MREŽA kineske mafije širi se u Italiji nezaustavivo već godinama, ali sada nailazi na dostojnog protivnika. Na sve strane sprovode se operacije snaga državne policije koja je krenula sa masovnijim hapšenjima.

Foto: Printskrin/Jutjub

Optužnice su raznolike, od zločina vezanih za ilegalnu imigraciju, preko eksploatacije prostitucije i radne snage, sve do falsifikovanje proizvoda, distribucije narkotika, ilegalno posedovanje oružja. Poslednja koordinirana operacija, najsveobuhvatnija do sada, sprovedena u 24 provincije duž Apeninskog poluostrva, zahvatila je više regiona u Italiji, sa 13 hapšenja i 31 optužnicom sa admistrativnim kaznama. To je rezultat centralne operativne jedinice za borbu protiv kriminala, a u saradnji sa jedinicama iz Ankone, Bergama, Bolonje, Breše, Kaljarija, Katanije, Kozence, Firence, Đenove, Latine, Mantove, Milana, Padove, Parme, Peruđe, Pistoje, Udina, Verone, Vičence i još nekoliko gradova.

Praćene su kineske aktivnosti i ustanovljena raširena kriminalna mreža. Prestupnici se udružuju po principu porekla iz istog regiona u Kini, tako i rezidenti u istim zonama Apeninskog poluostrva, a grupe su sastavljene od deset do 40 lica. Tako je u Toskani otkrivena, pored ilegalnih aktivnosti, i "havala", tajna bankarska aktivnost u ilegalnom transferu velikih suma novca sa jednog kontinenta na drugi. To je sistem koji koriste i druge mafije kao sredstvo plaćanja za ilegalnu trgovinu i pranje novca. U Kaljariju je zaplenjena "šabo", droga deset puta jača od kokaina, koja se počela da se distribuira na jugu Sardinije. Reč je o sintetičkom opijatu, metanfetaminu, poznatom kao najvećoj pretnji po cirkulaciju krvi. Uhapšena su dvojica Kineza i ako se ustanovi da je reč o toj vrsti droge, bilo bi ovo prvo hapšenje za promet tog tipa na Sardiniji. A posebnost kineskog poslovanja jeste u tome da se njene mafije nikada ne sukobljavaju sa domaćim.