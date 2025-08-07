KINESKA MAFIJA NA METI POLICIJE: Službe bezbednosti u Italiji krenule da masovno hapse kriminalce
MREŽA kineske mafije širi se u Italiji nezaustavivo već godinama, ali sada nailazi na dostojnog protivnika. Na sve strane sprovode se operacije snaga državne policije koja je krenula sa masovnijim hapšenjima.
Optužnice su raznolike, od zločina vezanih za ilegalnu imigraciju, preko eksploatacije prostitucije i radne snage, sve do falsifikovanje proizvoda, distribucije narkotika, ilegalno posedovanje oružja. Poslednja koordinirana operacija, najsveobuhvatnija do sada, sprovedena u 24 provincije duž Apeninskog poluostrva, zahvatila je više regiona u Italiji, sa 13 hapšenja i 31 optužnicom sa admistrativnim kaznama. To je rezultat centralne operativne jedinice za borbu protiv kriminala, a u saradnji sa jedinicama iz Ankone, Bergama, Bolonje, Breše, Kaljarija, Katanije, Kozence, Firence, Đenove, Latine, Mantove, Milana, Padove, Parme, Peruđe, Pistoje, Udina, Verone, Vičence i još nekoliko gradova.
Praćene su kineske aktivnosti i ustanovljena raširena kriminalna mreža. Prestupnici se udružuju po principu porekla iz istog regiona u Kini, tako i rezidenti u istim zonama Apeninskog poluostrva, a grupe su sastavljene od deset do 40 lica. Tako je u Toskani otkrivena, pored ilegalnih aktivnosti, i "havala", tajna bankarska aktivnost u ilegalnom transferu velikih suma novca sa jednog kontinenta na drugi. To je sistem koji koriste i druge mafije kao sredstvo plaćanja za ilegalnu trgovinu i pranje novca. U Kaljariju je zaplenjena "šabo", droga deset puta jača od kokaina, koja se počela da se distribuira na jugu Sardinije. Reč je o sintetičkom opijatu, metanfetaminu, poznatom kao najvećoj pretnji po cirkulaciju krvi. Uhapšena su dvojica Kineza i ako se ustanovi da je reč o toj vrsti droge, bilo bi ovo prvo hapšenje za promet tog tipa na Sardiniji. A posebnost kineskog poslovanja jeste u tome da se njene mafije nikada ne sukobljavaju sa domaćim.
