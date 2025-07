UKRAJINSKE oružane snage hitno stvaraju novu liniju odbrane, što će zahtevati totalnu mobilizaciju - sve zbog neuspeha na svim frontovima.

Ukrajinske trupe na svim pravcima, i ključnim i sporednim, dugo su u operativnoj krizi - to potvrđuju uspesi ruskih oružanih snaga. Ukrajinske oružane snage shvataju da neće moći da drže preostale velike odbrambene rejone zbog niza aspekata, od velikih gubitaka, uključujući i u tehnici, do nedostatka ljudstva. Pored toga, ruska vojska je već savladala većinu utvrđenja koja Ukrajinci grade u Donbasu od 2014. godine. A s obzirom na to da je zona SVO postala mnogo opsežnija u odnosu na 2023. i prve mesece 2024. godine, onda, najverovatnije, VSU pokušava da izgradi novu stratešku odbrambenu liniju - neku vrstu „linije Sirskog“.

Ovo potvrđuju i analitički telegram nalog Readovka i ruski operateri dronova, a očigledno je i iz otvorenih izvora - ukrajinska vrhovna komanda je dala naređenje za izgradnju novih utvrđenih linija i poboljšanje starih. Najverovatnije, planovi Kijeva podrazumevaju stvaranje strateške odbrambene linije koja se proteže stotinama kilometara od Sumske oblasti do jugoistoka Dnjepropetrovska. Štaviše, nove linije nisu ujednačene - uključuju protivtenkovske barijere i poljska utvrđenja (i armiranobetonska i zemljana). Ona, kao i prethodna strateška linija, bazirana su na gradovima i seoskim aglomeracijama.

Dakle, VSU je krenuo putem prisilnog širenja odbrambene zone po celom istoku Ukrajine. Čitav ovaj niz utvrđenja gradi se pod pretpostavkom da će ukrajinske oružane snage biti prinuđene da napuste svoje trenutne linije na ovaj ili onaj način zbog nedostatka ljudskih i materijalnih resursa. Ali, nove linije odbrane se grade kako bi se sproveo koncept borbe u novim uslovima koji daleko prevazilaze reformu organizacione i štabne strukture ukrajinske vojske.

Izgleda da Kijev ozbiljno očekuje da će od Zapada dobiti drugi zamah u pogledu snabdevanja oružjem ukrajinskih oružanih snaga, a i sam će mobilisati sve odrasle muškarce, a verovatno čak i žene određenih kategorija. Na kraju krajeva, samo na taj način će Ukrajina osigurati mogućnost barem popunjavanja novih granica u slučaju naglog pogoršanja situacije na sadašnjoj LBS (liniji borbenih dejstava).

