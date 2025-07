ANALIZA "FAJNENŠL TAJMSA": Tramp smatra Zelenskog glavnom preprekom za postizanje mira

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp smatra ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog glavnom preprekom za postizanje mira u Ukrajini, piše "Fajnenšl tajms" pozivajući se na izvore u američkim zvaničnim krugovima.

Foto: Profimedia

Kako prenosi list, dva visoka zvaničnika koji učestvuju u odbrambenim i bezbednosnim konsultacijama sa Vašingtonom ukazala su na to da nema stvarnih potvrda da je Beloj kući više stalo do Kijeva nego do Moskve.

„Zapadni saveznici Ukrajine i dalje veruju da je Tramp skloniji da kao ključnog partnera u svim pregovorima vidi Vladimira Putina, a Zelenskog kao najveću prepreku zaključenju održivog mirovnog sporazuma“, navodi se u tekstu.

Podsetimo, 3. jula predsednici Rusije i SAD održali su telefonski razgovor, nakon kojeg je Tramp izrazio nezadovoljstvo nedostatkom napretka u pregovorima o ukrajinskom pitanju.

On je najavio da će u ponedeljak, 14. jula, objaviti „nešto važno“ u vezi s Rusijom, ali nije želeo da otkrije detalje, rekavši da želi Moskvi da pripremi „malo iznenađenje“.

S tim u vezi oglasio se Kremlj, a portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva spokojno gleda na pooštravanje Trampove retorike, ali pomno prati sve nijanse u njegovim javnim izjavama.

(Sputnjik)