PREDSEDNIK BURKINE FASO: Ukrajina postala žrtva manipulacije Zapada

UKRAJINA je postala žrtva manipulacija zapadnih zemalja, čiji je plan bio usmeren na njeno uništenje i oduzimanje značajnih resursa, izjavio je predsednik Burkine Faso Ibrahim Traore za Sputnjik.

-Postali su žrtve manipulacije... To je nepravedan rat. Oni (Ukrajinci) duboko greše. Moraju da se urazume. Na kraju krajeva, neka ih podržavaju ako žele... Ako još uvek nisu shvatili da je ceo ovaj plan bio usmeren na njihovo uništenje i oduzimanje ključnih resursa – neka nastave da se bore. To je ono što mogu da kažem. Svaki narod mora da shvati da ne sme dozvoliti da bude manipulisan i uvučen u izuzetno opasne situacije, istakao je Traore.

Prema njegovom mišljenju, cilj Zapada u sukobu u Ukrajini je da oslabi Rusiju, ali Rusija će iz ovog rata izaći još jača.

-Realnost je da sva “pomoć” koju su dobijali nije bila pomoć. Oni su faktički poklonili svoje rude. U suštini, Ukrajina više ne pripada Ukrajincima. Iskorišćeni su i oni su gubitnici. Sve ključne sektore sada će kontrolisati oni koji su ih uvukli u ovaj rat. Cilj je bio da se oslabi Rusija, ali Rusija će iz ovog rata izaći još jača, naglasio je Traore.

-Zato smatram da oni (Ukrajinci) treba to da shvate, da se urazume i sednu da pregovaraju zarad mira. Jer su i sami rekli da podržavaju teroriste – to je njihova zvanična izjava, svi su je videli, a vidljiva je i na bojnom polju, ocenio je on.

O RUSKOJ POMOĆI U RAZVOJU VOJNE INDUSTRIJE

Predsednik države rekao je i da Burkina Faso traži od Rusije pomoć u razvoju vojne industrije.

-Što se tiče Rusije, mi pre svega tražimo intelektualnu podršku. Pomoć u razvoju naše vojne industrije, obuci naše omladine u tehnologijama neophodnim za otpor u ovom ratu (borbi protiv terorizma). To je za nas najvažnije, istakao je Traore.

On je takođe zahvalio Rusiji, jer je to jedna od retkih zemalja na svetu koja je ovoj zemlji obezbedila vojnu tehniku za borbu protiv terorizma u Sahelu.

-Osim Rusije i Kine, niko drugi nam ne pomaže. Sa drugim zemljama situacija je gora – spremni smo da platimo, ali oni odbijaju da nam prodaju. Rusija je shvatila da vodimo rat. Rusija sama trenutno sprovodi specijalnu vojnu operaciju. Razumemo da to nije lako. Ali čak i u ovim uslovima, pronašli su način da Burkini Faso pošalju tehniku, a to je izuzetno važno, rekao je Traore.

-Kako što sam već govorio, Rusija nam pomaže i sa obukom... Međutim, naš cilj je da razvijemo sopstvenu vojnu industriju uz podršku Rusije. U oblasti naoružanja, Rusija ima značajnu tehnološku superiornost u svetu. Potrebna nam je bliska saradnja da bismo uspeli u našem ratu, zaključio je on.

Predsednik Burkine Faso doputovao je u Moskvu 8. maja kako bi učestvovao u događajima posvećenim 80. godišnjici pobede u Drugom svetskom ratu. U petak je prisustvovao Paradi pobede na Crvenom trgu.

