NEMAČKI MINISTAR: Kijev spreman na teritorijalne ustupke

UKRAJINA je nagovestila da je spremna da napravi teritorijalne ustupke kako bi pomogla u rešavanju sukoba, ali sumnja da će sveobuhvatni mirovni plan ili primirje biti predstavljeno na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti ove nedelje, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

„Trenutno, nekoliko dana pre Minhenske konferencije o bezbednosti, koja nezvanično počinje u četvrtak uveče određenim događajima – ne vidi se tračak nade. Ali, naravno, uveren sam da će ove godine biti promena na ovoj temi“, rekao je Pistorijus podkastu Table.Briefings.

Pistorijus je prokomentarisao i pisanja američkih medija, uključujući i one koji se pozivaju na članove administracije Donalda Trampa, da bez odustajanja od teritorija, Ukrajina neće moći da zaključi prekid vatre.

„Niko nema pravo da odlučuje iza leđa Ukrajine, to se odnosi i na američku administraciju, pod kojim uslovima bi trebalo da dođe do takvog prekida vatre. Ali, s druge strane, iz Ukrajine zaista stižu signali da postoji neka spremnost za to, pod određenim uslovima. Ali o tome će se morati razgovarati za pregovaračkim stolom, gde će sedeti, pre svega, nemački ministar odbrane“, rekao je ministar odbrane.

Vladimir Zelenski je ranije u intervjuu Gardijanu rekao da ne isključuje neku vrstu teritorijalne razmene sa Rusijom. On, međutim, nije izneo nikakve detalje. Pres sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija nikada nije razgovarala niti će razgovarati o pitanju razmene svojih teritorija.

