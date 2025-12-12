ORBAN UDARIO NA EVROPSKU KOMISIJU: To što rade je nezakonito
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da će današnje glasanje zemalja članica Evropske unije o zamrznutoj ruskoj imovini naneti „nepopravljivu štetu“ Uniji, ocenivši da Brisel „prelazi Rubikon“ i ukida osnovna pravila odlučivanja.
Orban je na društvenoj mreži Iks naveo da je predmet glasanja mehanizam koji se do sada obnavljao svakih šest meseci uz jednoglasnu saglasnost svih država članica EU. Prema njegovim rečima, novom procedurom Evropska komisija jednostrano ukida zahtev jednoglasnosti, što je, kako tvrdi, "očigledno nezakonito".
- Današnjom odlukom vladavina prava u Evropskoj uniji dolazi do kraja, a evropski lideri stavljaju se iznad pravila - poručio je Orban.
Optužbe na račun Brisela
Mađarski premijer je optužio Evropsku komisiju da, umesto da štiti ugovore EU, "sistematski krši evropsko pravo" kako bi nastavila, kako je naveo, rat u Ukrajini „koji očigledno nije dobitan“. Naglasio je da se odluka donosi „usred bela dana“, manje od nedelju dana uoči sastanka Evropskog saveta, najvišeg tela Unije koje okuplja šefove država i vlada.
- Vladavina prava u EU zamenjuje se vladavinom birokrata. Drugim rečima, uspostavlja se briselska diktatura - ocenio je Orban.
Stav Mađarske
Prema njegovim rečima, Mađarska je protiv predložene odluke i iskoristiće sva raspoloživa sredstva kako bi, kako je rekao, „uspostavila zakoniti poredak“ i zaštitila postojeća pravila odlučivanja u Evropskoj uniji.
Orbanova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija unutar EU oko pitanja zamrznute ruske državne imovine i načina njenog daljeg tretmana, koje ostaje jedno od najspornijih političkih i pravnih pitanja u Briselu.
