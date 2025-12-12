SIN PRETUKAO MAJKU PALICOM I SPALIO NJENO TELO: Policija zatekla jeziv prizor u kući

U AMERIČKOJ državi Tenesi, osamnaestogodišnji Gabrijel Vilčez je pretukao svoju pedesetogodišnju majku, Silviju Vilčez, do smrti pred 64-godišnjim Dejvidom Gardnerom i spalio njeno telo.

Foto Shutterstock

Rođaci žene su kontaktirali policiju i prijavili njen nestanak. Mladić i očuh su, zauzvrat, rekli organima reda da se Silvija jednostavno vratila u svoju rodnu Kostariku.

Međutim, tokom pretresa 30. novembra, policajci su pronašli ugljenisane ljudske ostatke na imanju, koje je pripadalo Silviji.

Gabrijel je priznao da je pretukao majku bejzbol palicom u kući pred Gardnerom, a zatim je njeno telo odneo u dvorište, gde su ga on i njegov očuh spalili.

Očuh je tvrdio da je spavao u vreme ubistva i potpuno je negirao bilo kakvu umešanost. Ali i Gardner i Gabrijel su optuženi za ubistvo.