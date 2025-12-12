SIN PRETUKAO MAJKU PALICOM I SPALIO NJENO TELO: Policija zatekla jeziv prizor u kući
U AMERIČKOJ državi Tenesi, osamnaestogodišnji Gabrijel Vilčez je pretukao svoju pedesetogodišnju majku, Silviju Vilčez, do smrti pred 64-godišnjim Dejvidom Gardnerom i spalio njeno telo.
Rođaci žene su kontaktirali policiju i prijavili njen nestanak. Mladić i očuh su, zauzvrat, rekli organima reda da se Silvija jednostavno vratila u svoju rodnu Kostariku.
Međutim, tokom pretresa 30. novembra, policajci su pronašli ugljenisane ljudske ostatke na imanju, koje je pripadalo Silviji.
Gabrijel je priznao da je pretukao majku bejzbol palicom u kući pred Gardnerom, a zatim je njeno telo odneo u dvorište, gde su ga on i njegov očuh spalili.
Očuh je tvrdio da je spavao u vreme ubistva i potpuno je negirao bilo kakvu umešanost. Ali i Gardner i Gabrijel su optuženi za ubistvo.
Preporučujemo
BOLNIČAR SILOVAO PACIJENTE U KOMI: Među žrtvama i dete (14)
12. 12. 2025. u 11:05
ORBAN UDARIO NA EVROPSKU KOMISIJU: To što rade je nezakonito
12. 12. 2025. u 10:27
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)