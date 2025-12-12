GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA: Ukrajina žestoko napala - Gore stambene zgrade, ljudi hitno evakuisani (FOTO/VIDEO)
NAJMANjE sedam osoba je povređeno nakon što je ukrajinski dron udario u stambenu zgradu u ruskom gradu Tveru, saopštio je guverner Tverske oblasti Vitalij Koroljov.
Kao rezultat odbijanja napada dronom na stambenu zgradu u Tveru, na oko 180 kilometara od Moskve, ljudi su povređeni. Šest odraslih i jedno dete već primaju medicinsku pomoć u bolnici. Stanovnici se evakuišu, saopštio je Koroljov na Telegramu, prenosi Interfaks.
Gori jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji
Ruska rafinerija nafte Slavnjeft-JANOS u Jaroslavlju, jedna od pet najvećih u zemlji, navodno je u požaru nakon što je pogođena u noćnom napadu dronom,saopštili su zvaničnici i lokalni Telegram kanali.
Stanovnici su prijavili najmanje sedam eksplozija iznad grada, nakon čega su usledili izveštaji o požaru u rafineriji Slavnjeft-JANOS, koja se nalazi više od 700 kilometara od ukrajinske granice.
Obaveštajni podaci otvorenih izvora (OSINT) navode da je objekat pogođen, dok je guverner Jaroslavlja Mihail Jevrajev ranije upozorio na pretnju od dronova u regionu.
Astra, nezavisni Telegram kanal sa sedištem u Rusiji, objavio je fotografije i video snimak požara u objektu ujutru 12. decembra.
Postrojenje Slavnjeft-JANOS je glavni proizvođač goriva, uključujući benzin, dizel i mlazno gorivo, sa kapacitetom prerade od oko 15 miliona tona sirove nafte godišnje.
Više drugih regiona je bilo meta tokom noći, uključujući Tver, Smolensk i Moskvu. U Tveru je eksplozija drona oštetila donje spratove stambene zgrade i povredila sedam ljudi, prema lokalnim vlastima.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana presrela osam dronova koji su se približavali prestonici.
Obim štete ostaje nejasan, a Ukrajina nije komentarisala prijavljeni napad.
Ukrajina više puta koristi domaće dronove dugog dometa za pokretanje napada na rusku naftnu infrastrukturu. Ruska proizvodnja nafte i gasa nastavlja da se napada dok Kijev pokušava da osakatim primarni izvor finansiranja Moskve za njen rat u Ukrajini.
Oboreno 90 ukrajinskih dronova
Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći 90 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, uključujući 63 iznad Brjanske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti uništili su 90 ukrajinskih bespilotnih letelica:
- 63 drona iznad Brjanske oblasti
- 8 bespilotnih letelica iznad Jaroslavske oblasti
- 4 iznad Moskovske oblasti
- po 3 bespilotne letelice iznad Smolenske i Tverske oblasti i iznad Crnog mora,
- po 2 iznad Tambovske i Tulske oblasti
- po 1 iznad Orelske i Rostovske oblasti
(Blic)
BONUS VIDEO:
Vučić na samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa
