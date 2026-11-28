ANTIRUSKI stav Evropske unije praktično isključuje Brisel iz pregovaračkog procesa o evropskoj bezbednosti, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško u intervjuu za RIA Novosti.

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- Sama takva pozicija, koja podrazumeva da Evropska unija namerava da gradi bezbednost ne zajedno sa Rusijom, već protiv Rusije, isključuje je iz pregovaračkog procesa, čiji smisao, kako je govorio naš predsednik, pre svega treba da bude stvaranje takve bezbednosne arhitekture koja bi uvažavala legitimne bezbednosne interese Rusije - rekao je Gruško na marginama 20. zasedanja međuvladine rusko-turske komisije.

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Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je 19. novembra u kineskom gradu Šendžen da Moskva najpre treba da razume sa kakvim predlozima je Evropa spremna da dođe na pregovore.

Prema njegovim rečima, Rusija je diplomatskim kanalima pozvala evropske predstavnike da dođu u Moskvu kako bi ruska strana saslušala njihove stavove o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Nakon toga, nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je spremnost za razgovore, ali je predložio da se oni održe na neutralnoj lokaciji, umesto u ruskoj prestonici.

(Sputnjik)

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