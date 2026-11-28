Crna Gora je prihvatila da plati obeštećenje hrvatskim državljanima koji su bili zatvoreni u prihvatnom centru Morinj početkom devedesetih, ali će isplatiti i jednokratnu pomoć crnogorskim porodicama žrtava logora Lora u Hrvatskoj.

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Podgorica će za obeštećenje hrvatske državljane izdvojiti oko 18 miliona evra, dok će porodice žrtava logora Lora u Splitu, prema rečima predsednika Skupštine Andrije Mandića, dobiti po 200.000 evra.

Hrvatski premijer Andrej Plenković saopštio je da je od 317 bivših zatočenika Morinja danas živo 260, a da će porodice preminulih dobiti po 50.000 evra.

Vlada Crne Gore je usvojila izveštaj o završenim pregovorima sa Hrvatskom o obeštećenju hrvatskih državljana koji su od 30. septembra 1991. do 18. avgusta 1992. godine bili zatočeni u logorima na teritoriji Crne Gore, prenosi RTCG.

Kako je navedeno na sajtu Vlade Crne Gore, ova odluka predstavlja korak ka obnovi poverenja u državne institucije, priznavanju stradanja i izgradnji međuljudske solidarnosti.

"Ugovorom se uređuju pitanja obeštećenja državljana Republike Hrvatske koji su u navedenom periodu bili prisilno lišeni slobode, odnosno prisilno lišeni slobode i mučeni u logorima na teritoriji Crne Gore, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa njegovim sprovođenjem", stoji u saopštenju.

Ugovor i prateći Protokol o sprovođenju u ime Vlade Crne Gore, potpisaće potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.

Kada je reč o pomoći porodicama žrtava Lore i logora na području Ljubuškog i Mostara, istaknuto je da "iako se zločini nisu dogodili na teritoriji Crne Gore, žrtve su bili njeni državljani, koje je tadašnja vlast prepustila zaboravu".

"Stoga, kao dodatnu meru, a po uzoru na širu inicijativu institucionalnog priznavanja i podrške, koja je podrazumevala jednokratnu novčanu pomoć porodicama civilnih žrtava stradalih u Štrpcima, Murinu i Tuzima, ocenjeno je da i u ovom slučaju treba postupiti na isti način. Ova mera predstavlja važan korak ka obnovi poverenja u državne institucije, priznavanju stradanja i izgradnji međuljudske solidarnosti", zaključeno je u saopštenju Vlade Crne Gore.

Crna Gora plaća i za Morinj i za Loru

Iako se obe odluke odnose na žrtve ratnih zločina iz devedesetih godina, reč je o različitim pravnim mehanizmima. U slučaju Morinja, reč je o međudržavnom ugovoru Crne Gore i Hrvatske, dok je za porodice žrtava Lore predviđena jednokratna novčana pomoć iz crnogorskog budžeta.

Pravo na obeštećenje imaće i naslednici osoba čija smrt može neposredno da se poveže sa boravkom u logoru. Novac će biti uplaćen na račun državnog budžeta Hrvatske, dok će spiskovi korisnika obeštećenja biti sastavni deo pratećeg protokola.

Od predviđenih 18 miliona evra biće odbijeni iznosi koje su pojedini bivši logoraši već dobili na osnovu presuda crnogorskih sudova, dok će se visina pojedinačnih naknada utvrđivati od slučaja do slučaja.

Plenković: Dobar dogovor, važan za evropski put Crne Gore

Odluku Vlade Crne Gore prokomentarisao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Reč je o tome da je kroz Morinj prošlo 317 zatvorenika. Mnogi od njih tamo su maltretirani, mučeni, neki su i ubijeni. Danas ih je živo 260. Ova kompenzacija koju smo dogovorili odnosi se, naravno, i na one koji su danas živi, ali i 50.000 evra za one kojih više nema, dakle kompenzacija njihovim porodicama", rekao je za HRT Plenković.

Plenković je ocenio da je reč o dobrom dogovoru i jednoj od osam tačaka koje su vrednosnog karaktera i važne za nastavak evropskog puta Crne Gore.

Vlada Crne Gore je juče usvojila i Informaciju o dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama žrtava logora Lora u Splitu, kao i logora na području Ljubuškog i Mostara. Inicijativu za obeštećenje pokrenuo je predsednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, dok je predlog Vladi uputio potpredsednik Budimir Aleksić.

Mandić je na mreži Iks saopštio da će pojedinačna naknada iznositi 200.000 evra. Nije precizirao koliko će korisnika biti obuhvaćeno odlukom, niti kada će početi isplata.

Ispravljamo dio višedecenijske nepravde prema žrtvama logora „Lora“ i njihovim porodicama https://t.co/2nM9OUDhPE — Andrija Mandić (@AndrijaMandicDF) November 27, 2026

Aleksić je ranije istakao da bi obeštećenje porodica žrtava predstavljalo potvrdu da država ne zaboravlja građane kojima su tokom ratnih sukoba bila povređena osnovna ljudska prava. Iz NSD-a su naveli da je Aleksić u inicijativi ukazao i na značaj rešavanja ovog pitanja u kontekstu evropskih vrednosti i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

"Vreme je naš neprijatelj; mnogi roditelji i srodnici žrtava nisu dočekali ovaj dan, a naša je obaveza da bar njihovi potomci osete zadovoljenje pravde", poručio je Aleksić.

U Lori su, na najbrutalniji način, uz prethodno mučenje i zlostavljanje, ubijeni Dušan Barović, Luka Gazivoda, Borivoje Zirojević, Ranko Vujović, Dragoman Doknić, Dragan Jakovljević, Pavle Popović, Miloš Perunović, Ratko Simović, Neđeljko Janković, Miljan Šušić, Radivoje Petković, Radomir Vulić i Luka Adžić (razmenjen je avgusta '92. u teškom stanju, godinu kasnije umro je u Nikšiću).

Njihovi posmrtni ostaci su, godinama kasnije, nađeni na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini (BiH). Sahranjeni su u Crnoj Gori.

Inače, obeštećenje bivših zatočenika Morinja jedno je od osam otvorenih pitanja čije rešavanje Hrvatska očekuje pre završetka crnogorskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom.

Crnogorska vlada je u oktobru donela odluke o očuvanju spomen-ploče u Morinju i promeni imena gradskog bazena u Kotoru. Među ostalim pitanjima su vlasništvo nad školskim brodom Jadran, sudbina nestalih osoba, procesuiranje ratnih zločina, povrat imovine i razgraničenje dvije države.

Hrvatska se protivi zatvaranju crnogorskog pregovaračkog poglavlja 31, koje se odnosi na spoljnju, bezbednosnu i odbrambenu politiku, a prošle nedelje je uskratila saglasnost i za zatvaranje poglavlja o energetici zbog nesuglasica oko razgraničenja na moru.

(rt.rs)