PRVO kliničko ispitivanje eksperimentalne mRNK vakcine protiv ebole počelo je danas u Ugandi, saopštio je Državni Institut za istraživanje virusa (UVRI).

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Prvi put se ispituju bezbednost i imunološki odgovor kod dece uzrasta od godinu dana i starije, a planirano je uključivanje 224 dobrovoljca.

Izvršni direktor Koalicije za inovacije u spremnosti za epidemije (CEPI) Ričard Hačet, koja sufinansira razvoj vakcine, istakao je da su deca među najteže pogođenim grupama tokom izbijanja ebole.

Najavljeno je da će od ponedeljka u Demokratskoj Republici Kongo početi testiranje vakcine ChAdOx1, koju su razvili Univerzitet u Oksfordu i indijski Institut Serum.

Alijansa za vakcine Gavi već je prošle nedelje potpisala ugovor sa Institutom Serum o nabavci 1,5 miliona doza vakcine ChAdOx1, uz plan da stotine hiljada doza budu spremne za upotrebu ako ispitivanja budu uspešna i dobiju zeleno svetlo Svetske zdravstvene organizacije i vlasti u DRK.

Direktor za globalnu zdravstvenu bezbednost u organizaciji Gavi Emanuele Kapobjanko kazao je da se nada da će ispitivanja biti okončana početkom 2027. godine, što bi uz unapred sklopljeni ugovor moglo da ubrza raspodelu vakcina za nekoliko meseci.

Prema podacima vlade DRK, od izbijanja epidemije ebole sredinom maja, potvrđen je najmanje 12.021 slučaj infekcije, dok je preminulo 5.904 ljudi.

(Tanjug)