SPREMITE TOPLU ODEĆU: U Srbiju stižu još hladniji dani, temeprature idu u minus
U SRBIJI će u nedelju, 29. novembra, biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, s najnižom temperaturom od -2 do jedan i najvišom dnevnom od nule do tri stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji.
Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni.
I u Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, ujutru u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne susnežice ili snega. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od nule do dva stepena.
Tokom dana će u glavnom gradu biti suvo, od sredine dana uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 6. decembra, narednih dana će biti suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice.
Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od -3 do nule.
U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine, a od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.
(Tanjug)
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