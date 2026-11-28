ELMEDIN KONAKOVIĆ POD ISTRAGOM: Glavni federalni tužilac otkrio nove detalje slučaja
MEĐU tri osobe protiv kojih je Posebno odeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala BiH otvorio istragu je i predsednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, potvrdio je glavni federalni tužilac Munib Halilović za federalne medije.
Halilović je, govoreći o predmetu koji se odnosi na raspodelu budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo, kazao da je reč o jednom od prioritetnih predmeta POSKOK-a.
Potvrdio je da je istraga zvanično otvorena protiv tri osobe, među kojima je i Konaković, dok će dokazi i predmeti koji nisu u nadležnosti ovog posebnog odeljenja biti dostavljeni Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
- Zvanično je otvorena istraga protiv tri lica. Za ostale koji nisu u našoj nadležnosti, te predmete i dokaze dostavićemo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Ne bi bilo fer da spominjem imena, ali u svakom slučaju jedan od njih je gospodin Konaković - rekao je Halilović.
(RT Balkan)
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