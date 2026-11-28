HAOS U NBA RAZVOJNOJ LIGI: Okpara udario rivala i oborio ga na parket, obojica isključena!
Žestok incident obeležio je utakmicu Razvojne lige NBA između Vestčestera i Kapital Sitija, u kojoj je domaći tim slavio rezultatom 125:104. U centru pažnje našao se centar gostiju Feliks Okpara, koji je posle rasprave na terenu udario Roba Dilingema i oborio ga na parket.
Sve se dogodilo u poslednjoj četvrtini, kada je Dilingem odgurnuo Okparu, ali sudije nisu dosudile prekršaj. Centar Kapital Sitija prvo je protestovao zbog izostanka reakcije arbitara, a zatim je odlučio da sam uzme stvar u svoje ruke.
Okpara je udario protivnika u predelu vrata i ramena, nakon čega je Dilingem pao na parket. Usledila je velika gužva, u koju su se uključili igrači obe ekipe, ali su treneri, sudije i pripadnici obezbeđenja uspeli da spreče ozbiljniju eskalaciju sukoba.
U razdvajanju košarkaša učestvovao je i nekadašnji igrač Ermal Kurto, koji sada obavlja funkciju direktora zaduženog za Razvojnu ligu u Njujorku.
Sudije su obojici glavnih aktera pokazale put u svlačionicu. Do trenutka isključenja Dilingem je postigao deset poena i podelio osam asistencija, dok je Okpara imao učinak od 12 poena i devet skokova.
OD PRVOG DO DRUGOG PLANA NBA LIGE
Okpara je izabran kao 46. pik na ovogodišnjem NBA draftu, kada ga je odabrao Vašington. Sa druge strane, Dilingem je 2024. godine bio osmi pik San Antonio Sparsa, koji su ga iste večeri prosledili Minesota Timbervulvsima.
Posle nekoliko promena sredine i rastanka sa Šarlotom, Dilingem je u novembru potpisao ugovor sa razvojnom ekipom Njujorka. U dosadašnjem delu sezone beleži prosečno 21 poen i 6,3 asistencije po utakmici.
Umesto po košarkaškom učinku, duel Vestčestera i Kapital Sitija ostaće upamćen po fizičkom obračunu koji je doveo do isključenja dvojice igrača.
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