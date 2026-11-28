PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin upozorio je da je nova nuklearna podmornica "Perm" klase "Jasen" oružje globalnih razmera i značaja, govoreći na ceremoniji prvog podizanja pomorske zastave na tom brodu.

Evgeny Messman / Sputnik / Profimedia

"Podmornica "Perm" je peta podmornica klase "Jasen-M" koja je isporučena floti u poslednjih šest godina. Želeo bih posebno da naglasim da je Rusija jedna od retkih zemalja u svetu sposobnih da grade ovako moćne podmornice na nuklearni pogon - oružje globalnih razmera i značaja", istakao je on.

Glavnokomandujući Ratne mornarice Rusije admiral Aleksandar Mojsejev u julu je potvrdio da će podmornica ući u službu pre kraja godine, nakon čega je brod zvanično primljen u sastav flote 27. novembra.

Prva podmornica projektovana za hipersonične krstareće rakete

Iako se napadne podmornice obično ne svrstavaju u oružje strateškog nivoa poput podmornica sa balističkim raketama, koje su projektovane za izvođenje nuklearnih napada megatone snage na neprijateljske gradove, napadne podmornice na nuklearni pogon mogu imati značajne strateške funkcije.

Today, a flag-raising ceremony was held on the Russian Pacific Fleet Yasen-M class SSGN K-572 “Perm”(Project 08851) at the JSC PO Sevmash in Severodvinsk. The submarine will arrive at its base on the Kamchatka Peninsula next year. B/N-811. 🎥VGTRK (Nov 27) https://t.co/w2mCmk3Cl8 — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) November 27, 2026

Iako nose za nekoliko redova veličine manju vatrenu moć od podmornica sa balističkim raketama klase "Borej", kombinacija praktično neograničenog dometa klase "Jasen" i krstarećih raketa koje spajaju veliki domet, visoku preciznost i hipersonične brzine za probijanje napredne protivvazduhoplovne odbrane omogućava im da izvode nuklearne udare na širok spektar pomorskih i kopnenih ciljeva.

"Perm" je prva podmornica na svetu za koju je poznato da je od samog početka projektovana za integraciju hipersoničnih krstarećih raketa.

Najveća napadna podmornica od kraja Hladnog rata i novi projekti

"Jasen-M" je najveća klasa napadnih podmornica na svetu razvijena od kraja Hladnog rata i poseduje izuzetno moćan sonarni sistem. Njen karakteristični masivni sferni pramčani sonar zauzima veći deo prednjeg odseka, zbog čega su torpedne cevi morale biti premeštene dalje ka krmi.

Svesnost o situaciji u okruženju jedna je od najvažnijih komponenti ovog projekta, pri čemu je ogromni pramčani niz senzora namenjen obezbeđivanju izuzetno velikog dometa otkrivanja. Mere za smanjenje buke na brodu su posebno opsežne, a mašine su postavljene na platforme koje prigušuju vibracije.

Kombinacija tihog rada, svesti o situaciji, mogućnosti nošenja hipersoničnih raketa i praktično neograničenog dometa čini je jednim od najmoćnijih sredstava u ruskoj Ratnoj mornarici, posebno imajući u vidu da je površinska flota značajno oslabila od raspada Sovjetskog Saveza.

Kombinacija mogućnosti podmornice "Perm" potvrđuje tvrdnje predsednika Putina, pošto nuklearne podmornice ostaju jedna od retkih vrsta vojne opreme koju Rusija nastavlja da proizvodi uz vodeću svetsku konkurentnost uprkos padu odbrambenog sektora nakon raspada Sovjetskog Saveza.

U zemlji se trenutno proizvode tri tipa podmornica na nuklearni pogon, uključujući klasu "Jasen-M", klasu "Borej" i klasu "Habarovsk". Treći tip predstavlja potpuno jedinstvenu vrstu ratnog broda koji koristi torpeda sa nuklearnim bojevim glavama, a prvi brod te klase započeo je morska ispitivanja u avgustu.

(Militari voč)