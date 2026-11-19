OGLASIO SE TRAMP NAKON NAPADA NA KRIMSKI MOSt: „Razumem zašto se Putin tako oseća“
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izrazio je razumevanje za stav ruskog kolege Vladimira Putina povodom napada na Krimski most, saopštio je novinar televizije En-Bi-Si Gejb Gutjeres, prepričavajući intervju sa američkim predsednikom.
-Rekao je da je razgovarao sa Vladimirom Putinom i da je Putin bio krajnje ogorčen na Vladimira Zelenskog zbog napada na most... Naveo je da razume zašto se predsednik Putin tako oseća, rekao je novinar.
Prema njegovim rečima, Trampovi razgovori sa liderima drugih zemalja bili su posvećeni uglavnom ukrajinskom sukobu, dok se o ratu sa Iranom gotovo nije razgovaralo.
Putin je ranije izjavio da će ruski odgovor na napade na Krimski most biti daleko bolniji.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
UDAR U CENTRU KIJEVA: Projektil oštetio zgradu ambasade Holandije
19. 11. 2026. u 18:00
ŽESTOKI UDARI NA VOJNE AERODROME U UKRAJINI: Ruske snage beleže novo napredovanje
19. 11. 2026. u 16:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)