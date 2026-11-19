PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izrazio je razumevanje za stav ruskog kolege Vladimira Putina povodom napada na Krimski most, saopštio je novinar televizije En-Bi-Si Gejb Gutjeres, prepričavajući intervju sa američkim predsednikom.

Foto: Printskrin Iks/Jarek

-Rekao je da je razgovarao sa Vladimirom Putinom i da je Putin bio krajnje ogorčen na Vladimira Zelenskog zbog napada na most... Naveo je da razume zašto se predsednik Putin tako oseća, rekao je novinar.

Prema njegovim rečima, Trampovi razgovori sa liderima drugih zemalja bili su posvećeni uglavnom ukrajinskom sukobu, dok se o ratu sa Iranom gotovo nije razgovaralo.

Putin je ranije izjavio da će ruski odgovor na napade na Krimski most biti daleko bolniji.

(sputnikportal.rs)

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