HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je danas da krivicu za smrt bivšeg hrvatskog atletičara, reprezentativca i sportskog trenera Kristijana Josipa Periša (32), koji je bio pacijent Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, snosi gradska vlast u Zagrebu, kao i stranke Možemo i Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), i da je njihov pokušaj da odgovornost prebace na hrvatsku vladu neprimeren.

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

Plenković je na konferenciji za novinare kazao da bi u slučaju da se tako nešto dogodilo u državnoj bolnici, on i ministri bili lično optuženi za ubistvo, prenosi Indeks.

- Bio je to neverovatan sled događaja o kojima javnost, pa ni ministarka zdravlja, uopšte nisu bili obavešteni. Nastojanje gradske vlasti, politike gradonačelnika, Možemo i SDP-a, jeste da se najpre brani upravnica. Predsednik Upravnog veća u svojim medijskim nastupima, očigledno potpuno svestan što se dešava u bolnici, bavi se drugim temama iz zdravstva i napada Vladu, umesto da pogledaju u ogledalo i vide svoju odgovornost - kazao je Plenković.

Prema njegovim riječima, poznata je hijerarhija odgovornosti.

- Ona je najpre na onima koji su počinili krivično delo, a onda na celoj upravi bolnice, pa na Upravnom veću. Nakon toga slede gradski sekretar za zdravstvo i na kraju gradonačelnik Zagreba - rekao je Plenković.

Foto: Atletski klub Agram Kristijan Josip Periš

On je naveo da ne misli da je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević "lično kriv". Zbog smrti Periša policija u Zagrebu je 10. novembra privela četvoricu medicinskih tehničara, a šest dana kasnije privedeno je još četvoro ljudi, među kojima su doktorka, dve medicinske sestre i tehničar koji se vide na snimku iz njegove bolničke sobe. Kristijan Josip Periš (32), koji je 21. oktobra dovezen u psihijatrijsku bolnicu zbog hitnog psihijatrijskog pregleda, preminuo je iste večeri, u 21.26 časova, a snimak koji je dospeo u javnost posle desetak dana ukazuje na mogućnost da je u pitanju nasilna smrt.

(Tanjug)