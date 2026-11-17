"PITAJTE GRADSKU VLAST, SDP, MOŽEMO" Plenković brani vladu zbog optužbi za ubistvo Periša na psihijatriji u Zagrebu
HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je danas da krivicu za smrt bivšeg hrvatskog atletičara, reprezentativca i sportskog trenera Kristijana Josipa Periša (32), koji je bio pacijent Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, snosi gradska vlast u Zagrebu, kao i stranke Možemo i Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), i da je njihov pokušaj da odgovornost prebace na hrvatsku vladu neprimeren.
Plenković je na konferenciji za novinare kazao da bi u slučaju da se tako nešto dogodilo u državnoj bolnici, on i ministri bili lično optuženi za ubistvo, prenosi Indeks.
- Bio je to neverovatan sled događaja o kojima javnost, pa ni ministarka zdravlja, uopšte nisu bili obavešteni. Nastojanje gradske vlasti, politike gradonačelnika, Možemo i SDP-a, jeste da se najpre brani upravnica. Predsednik Upravnog veća u svojim medijskim nastupima, očigledno potpuno svestan što se dešava u bolnici, bavi se drugim temama iz zdravstva i napada Vladu, umesto da pogledaju u ogledalo i vide svoju odgovornost - kazao je Plenković.
Prema njegovim riječima, poznata je hijerarhija odgovornosti.
- Ona je najpre na onima koji su počinili krivično delo, a onda na celoj upravi bolnice, pa na Upravnom veću. Nakon toga slede gradski sekretar za zdravstvo i na kraju gradonačelnik Zagreba - rekao je Plenković.
On je naveo da ne misli da je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević "lično kriv". Zbog smrti Periša policija u Zagrebu je 10. novembra privela četvoricu medicinskih tehničara, a šest dana kasnije privedeno je još četvoro ljudi, među kojima su doktorka, dve medicinske sestre i tehničar koji se vide na snimku iz njegove bolničke sobe. Kristijan Josip Periš (32), koji je 21. oktobra dovezen u psihijatrijsku bolnicu zbog hitnog psihijatrijskog pregleda, preminuo je iste večeri, u 21.26 časova, a snimak koji je dospeo u javnost posle desetak dana ukazuje na mogućnost da je u pitanju nasilna smrt.
(Tanjug)
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